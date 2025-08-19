Nicolás Cataldo sobre el FES: “Esto no es un tema de voluntad, es de viabilidad técnica”

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió a la discusión por el proyecto de Financiamiento a la Educación Superior (FES) y al complejo panorama que tiene en la sala del Congreso.

Frente a esto, el secretario de Estado, defendió la iniciativa presentada por el Ejecutivo, señalando que “esto no es un tema de voluntad, es de viabilidad técnica”.

“Todo lo que tiene que ver con la reorganización, condonación total o parcial de las deudas está asociado precisamente a que los actuales deudores transiten en las nuevas condiciones al instrumento nuevo, el FES.”, aseguró.

Sumado a ello, el militante comunista, manifestó que “ofrece la oportunidad de tener un pago contingente al ingreso más bajo, razonable, factible desde el punto de vista financiero para las familias” y que haya “un mecanismo de cobranza que efectivamente vuelva cobrable una deuda que hasta ahora ha sido esquiva”.

“Lo peor que podríamos hacer es no resolver el problema de las deudas, no solo para las familias, sino lo que significa eso en consecuencia fiscal para el Estado. Solo en el CAE se están gastando un billón de pesos al año. Lo que no es razonable es ir a resolver eso para que se vuelva a generar el mismo problema”, añadió Cataldo.