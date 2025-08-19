Ximena Rincón por impugnación de su candidatura: “Parece que al Partido Socialista le gusta sacar a la competencia por secretaría y le tiene miedo a la democracia”

La senadora y presidenta de Demócratas se refirió al acuerdo que alcanzó su partido con Chile Vamos de cara a las próximas elecciones parlamentarias y las polémicas en torno a su candidatura al Senado.

Por una parte, la parlamentaria defendió el pacto junto a la derecha, señalando que “poder defender la democracia, el emprendimiento, el trabajo, la libertad, la seguridad, son temas tremendamente relevantes para hombres y mujeres en el país”.

“Creo que se viene construyendo una nueva mirada del país desde el 4 de septiembre del año 2022, donde claramente nos trataron de llevar hacia un lado donde la inmensa mayoría del país no quería, y eso hoy día se empieza a dibujar”, agregó, refiriéndose al plebiscito constitucional.



Además, defendió su candidatura ante la impugnación del Partido Socialista por una posible inhabilidad para seguir en el Senado tras renunciar a su cargo para asumir como ministra en 2014, aunque desde la tienda oficialista señalan que Rincón ya cumplió sus tres periodos constitucionales en la Cámara Alta.

“Lo consultamos el año pasado con el Servel, hay una resolución. Parecería que a algunos no les gusta competir y les gusta inhabilitar a los candidatos; no sería la primera vez que el Partido Socialista me quiere dejar fuera de competencia. Ya lo hizo en la presidencial pasada, donde objetó mi nombre, y dijo que no estaba dispuesto a ir a una primaria conmigo”, señaló.

Sumado a ello, la exdemócratacristiana apuntó a que estas “son las típicas prácticas del Partido Socialista cuando no quiere competir (…) “Parece que le gusta sacar a la competencia por secretaría y le tiene miedo a la democracia”.

“En una sesión este tema se zanjó, no por mi caso, de forma general. Y obviamente, si el Partido Socialista impugna, nosotros acompañaremos los informes de derecho y del Servel correspondientes”, insistió.