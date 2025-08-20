EN VIVO

Guillermo Ramírez por su candidatura en el distrito 9: "Hay que tener mayoría parlamentaria y la única manera es arrebatándole escaños a la izquierda"

Guillermo Ramírez y su candidatura por el distrito 9

Sobre su candidatura por el distrito 9, Guillermo Ramírez, mencionó: “Mi decisión de ir se dio hace unos diez días atrás, cuando el Partido Comunista confirmo que, a pesar de la acusación que pesa sobre Jadue, lo iban a llevar como candidato igual”.

20 Agosto, 2025

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, habló sobre su decisión de ir como candidato por el distrito 9 con el objetivo de lograr mayoría parlamentaria y la

Guillermo Ramírez, en medio de la definición de su candidatura por el distrito 9, sostuvo que su decisión se tomó recientemente, motivada por la postura del Partido Comunista frente a la acusación que pesa sobre Daniel Jadue.

“Mi decisión de ir se dio hace unos diez días atrás, cuando el Partido Comunista confirmó que, a pesar de la acusación que pesa sobre Jadue, lo iban a llevar como candidato igual”, señaló Ramírez.

El diputado también señaló que: “Hay muchas cosas que hay que hacer y para eso se necesita mayoría parlamentaria y la única manera de tenerla es arrebatándole escaños a la izquierda”, aseguró.

En paralelo, Ramírez se refirió al diputado Miguel Ángel Calisto y su situación frente a la postulación: “Nos parecía prudente que en una situación de desafuero no fuera candidato y desde ese minuto él queda libre. Si él quería ir como independiente o por otra lista, puede hacerlo”.

Asimismo, señaló: “Esta cosa de andarse escabullendo de un partido a otro según donde le conviene, donde tenga más opciones de ganar, se acaba, porque desde el momento en que se cambia de partido o de bancada pierde el escaño”.

