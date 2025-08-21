Raphael Bergoeing sobre reforma tributaria: “Nunca hemos evaluado institucionalmente el impacto de la reforma del 2015/2016, estamos haciendo las cosas a ciegas”

El economista Raphael Bergoeing se refirió a distintos aspectos de la agenda económica y social de Chile, haciendo énfasis en la necesidad de acuerdos a largo plazo y en la evaluación rigurosa de las políticas públicas.

Sobre el debate económico entre los candidatos presidenciales, Bergoeing señaló que “está la idea de que el problema de Chile es que perdió la capacidad de suscribir acuerdos a largo plazo porque la política se ha degradado mucho, lo cual tiene algo de cierto”.

#HablemosEnOff | Raphael Bergoeing sobre debate económico en los candidatos: “Está la idea de que el problema de Chile es que perdió la capacidad de suscribir acuerdos a largo plazo porque la política se ha degradado mucho, lo cual tiene algo de cierto”. 🔷 En vivo en YouTube,… pic.twitter.com/2jDFL4FejE — Radio Duna (@RadioDuna) August 21, 2025

En relación con el proyecto de la reforma tributaria, el economista advirtió que “nunca hemos evaluado institucionalmente el impacto de la reforma del 2015/2016, estamos haciendo las cosas a ciegas”.

#HablemosEnOff | Raphael Bergoeing sobre la reforma tributaria: “Nunca hemos evaluado institucionalmente el impacto de la reforma del 2015/2016, estamos haciendo las cosas a ciegas”. 🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX2Sy8 y en nuestros diales. pic.twitter.com/ft4mKP6BHQ — Radio Duna (@RadioDuna) August 21, 2025

Finalmente, Bergoeing valoró el proyecto de Sala Cuna Universal, indicando que “hay una política que probablemente tiene el 100% de consenso técnico en Chile. Ni el más obtuso va a estar en contra de que nos movamos hacía algo parecido a este proyecto”.