Información Privilegiada
21 Agosto
Marcel: "Precios de bienes y servicios deben ir en pesos no en UF"
21 Agosto
21 Agosto
Información Privilegiada
21 Agosto

Raphael Bergoeing sobre reforma tributaria: "Nunca hemos evaluado institucionalmente el impacto de la reforma del 2015/2016, estamos haciendo las cosas a ciegas"

Bergoeing: "Reforma tributaria del 2015/2016 no fue evaluada"

Sobre debate económico en los candidatos, Raphael Bergoeing, mencionó : “Está la idea de que el problema de Chile es que perdió la capacidad de suscribir acuerdos a largo plazo porque la política se ha degradado mucho, lo cual tiene algo de cierto”.

Por:

21 Agosto, 2025

El economista Raphael Bergoeing se refirió a distintos aspectos de la agenda económica y social de Chile, haciendo énfasis en la necesidad de acuerdos a largo plazo y en la evaluación rigurosa de las políticas públicas.

Sobre el debate económico entre los candidatos presidenciales, Bergoeing señaló que “está la idea de que el problema de Chile es que perdió la capacidad de suscribir acuerdos a largo plazo porque la política se ha degradado mucho, lo cual tiene algo de cierto”.

En relación con el proyecto de la reforma tributaria, el economista advirtió que “nunca hemos evaluado institucionalmente el impacto de la reforma del 2015/2016, estamos haciendo las cosas a ciegas”.

Finalmente, Bergoeing valoró el proyecto de Sala Cuna Universal, indicando que “hay una política que probablemente tiene el 100% de consenso técnico en Chile. Ni el más obtuso va a estar en contra de que nos movamos hacía algo parecido a este proyecto”.

