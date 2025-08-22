EN VIVO

José Ramón Correa: “La violencia partió cuando a los hinchas de la U los empezaron agarrar a palos antes. Vamos a condenar la violencia en todos los casos, pero acá no es equiparable”

Correa acusa violencia a hinchas de la U antes de entrar al estadio

Por ataque de hinchas de Independiente a hinchas de la U, José Ramón Correa, señaló: “Los estaban a punto de matar. Esto era el mismo infierno”.

Por:

22 Agosto, 2025

El abogado y director de Azul Azul, José Ramón Correa, se refirió a los incidentes ocurridos en el partido de la Universidad de Chile con Independiente en Avellaneda, el estado de salud de los hinchas de Universidad de Chile tras el ataque de los hinchas de Independiente y la nula respuesta en materia de seguridad.

Respecto a la detención de los chilenos por los incidentes ocurridos, Correa confirmó que “en la madrugada llegó la notificación a la embajada por parte de las distintas autoridades de que la totalidad de las personas que fueron injustamente detenidas, están en libertad”.

En cuanto a cómo se desencadenaron los hechos, aseguró que la violencia comenzó cuando los hinchas azules ingresaban al estadio: “La violencia partió cuando los hinchas de la U, que habían comprado su entrada, estaban entrando al estadio. Los empezaron a agarrar a palos antes. Nosotros la vamos a condenar en todos los casos, pero acá no es equiparable”.

Asimismo, el abogado señaló que “los estaban a punto de matar. Esto era el mismo infierno”, afirmó, agregando que “identificarlos fue una cuestión bastante compleja porque perdieron todos sus documentos, los dejaron sin ropa”.

Posición desde el directorio de Independiente

También cuestionó la reacción del club Independiente frente a lo ocurrido: “Acá había un director que estaba preocupado por las sanciones a la U, pero lo importante era determinar si las personas habían muerto o no”.

Sobre el estado de salud de los heridos, Correa detalló que “uno de ellos está con un coma inducido. Esas personas necesitarán varios días antes de poder salir del hospital”.

Cuestionamientos al actuar de seguridad

En esa línea, responsabilizó a los organizadores de la nula seguridad tras la decisión de vender más entradas: “Ellos propusieron vender más entradas; era obvio, la U tiene una hinchada que quiere estar con su equipo”, dijo, y añadió con dureza: “Decir que esa es la razón de que no hubiera medidas de seguridad, es un nivel de caradurismo gigante”.

