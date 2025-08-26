Nicolás Grau: “No se trata de contraponer la responsabilidad fiscal con las necesidades sociales, sino cómo un país es capaz de responder a esas necesidades”

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se refirió a la salida de Mario Marcel del Gobierno, los desafíos que implica encabezar la cartera económica en medio de la discusión por el Presupuesto 2026 y la responsabilidad fiscal.

Respecto a la partida de Marcel, Grau descartó que se tratara de una decisión sorpresiva: “No fue un tema de último minuto, ni improvisado. Fue algo que conversó con tiempo con el Presidente”.

Sobre su llegada al Ministerio de Hacienda, Grau destacó: “Me toca liderar, pero con un excelente equipo de trabajo que armó el exministro Marcel y que por razones obvias decidí darle continuidad”.

Proyecto de ley de Presupuestos 2026

En relación con el proyecto de ley de Presupuestos 2026, actualmente en su recta final de elaboración, sostuvo: “El proceso presupuestario parte en abril y ahora estamos en la etapa final. Me toca asumir un liderazgo en algo que ya está ocurriendo con buenos equipos, le daré continuidad a ello”.

En ese sentdo, Grau subrayó que la discusión fiscal no debe presentarse como un dilema frente a las demandas sociales: “No se trata de contraponer la responsabilidad fiscal con las necesidades sociales, sino cómo un país es capaz de responder a esas necesidades”, afirmó.

“La responsabilidad fiscal es un elemento central para poder responder de buena manera a las necesidades del país”, agregó.

Deuda pública

En materia de deuda pública, destacó la coherencia del presupuesto con la meta de estabilización: “Estabilizar en 45% la deuda pública es coherente con el presupuesto. Si uno toma el año 2025, el aumento de la deuda pública va a ser el más bajo desde el 2007”. En esa línea, añadió que “el aumento que vamos a tener este año, que es de 0,5 puntos porcentuales del PIB, es el menor valor desde el 2007”.

En esa línea, añadió que “el aumento que vamos a tener este año, que es de 0,5 puntos porcentuales del PIB, es el menor valor desde el 2007”.

Finalmente, el titular de Hacienda respondió a las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sobre Marcel: “Las prioridades del Gobierno no se van a alterar por una declaración. Estas son definidas por el Presidente, hay que trabajar durísimo por responder a las urgencias sociales, pero también ser responsable en materia fiscal”.