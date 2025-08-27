EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Un día como hoy
27 Agosto
Reporte Minero y Energético
27 Agosto
Sintonía Crónica
27 Agosto
Hablemos en Off
27 Agosto

Claudio Jacquelin por supuesta corrupción en gobierno de Milei: “No puedo descartar que zafe de esta crisis, pero sin duda, esto es un antes y un después”

Jacquelin no descarta crisis por supuesta corrupción de Milei

“Puso en evidencia una fragilidad estructural y no ha logrado articular una respuesta satisfactoria en 8 días”, señaló Jacquelin.

Por:

27 Agosto, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

El prosecretario general de redacción del diario La Nación, Claudio Jacquelin, habló sobre las recientes denuncias de corrupción que afectan al gobierno de Javier Milei y advirtió que el impacto interno podría marcar un punto de inflexión en la gestión.

En esa línea, señaló que “está claro que se buscó una oportunidad porque son audios de hace mucho tiempo. Hay mucha gente vinculada al gobierno de Milei que dice que estaba en conocimiento”.

“Se buscó una oportunidad estando a 11 días de unas elecciones importantes”, agregó Jacquelin. 

Asimismo, Jacquelin destacó que “el problema que tiene es que esto que aparece no es una denuncia externa, sino de un miembro del gobierno que estuvo al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad”.

Sin embargo, planteó que “no puedo descartar que zafe de esta crisis, pero sin duda, esto es un antes y un después porque hay muchas heridas internas, puso en evidencia una fragilidad estructural y Milei no ha logrado articular una respuesta satisfactoria en 8 días”.

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 Patricio Miñano y los hoteles que recomienda visitar en Chile
02 Las novedades de search funds y la actualidad del mercado inmobiliario
03 “Enfrentar a lo que queda de Hamás va a ser una carnicería”: Fernando Wilson ante la inminente invasión de Israel a Gaza
04 Israel-Hamás: puntos críticos del conflicto y el rol militar de EE.UU. en el Caribe
05 ¿Cómo enfrentar la violencia en los colegios?
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST