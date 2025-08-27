Claudio Jacquelin por supuesta corrupción en gobierno de Milei: “No puedo descartar que zafe de esta crisis, pero sin duda, esto es un antes y un después”

El prosecretario general de redacción del diario La Nación, Claudio Jacquelin, habló sobre las recientes denuncias de corrupción que afectan al gobierno de Javier Milei y advirtió que el impacto interno podría marcar un punto de inflexión en la gestión.

En esa línea, señaló que “está claro que se buscó una oportunidad porque son audios de hace mucho tiempo. Hay mucha gente vinculada al gobierno de Milei que dice que estaba en conocimiento”.

“Se buscó una oportunidad estando a 11 días de unas elecciones importantes”, agregó Jacquelin.

Asimismo, Jacquelin destacó que “el problema que tiene es que esto que aparece no es una denuncia externa, sino de un miembro del gobierno que estuvo al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad”.

Sin embargo, planteó que “no puedo descartar que zafe de esta crisis, pero sin duda, esto es un antes y un después porque hay muchas heridas internas, puso en evidencia una fragilidad estructural y Milei no ha logrado articular una respuesta satisfactoria en 8 días”.