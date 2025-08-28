EN VIVO

28 Agosto
28 Agosto
28 Agosto
28 Agosto

Andrea Repetto: “No hay emergencia laboral. Es cierto que el empleo está creciendo más lento, pero es muy distinto decir que acá hay una crisis”

Andrea Repetto: "El empleo crece más lento, pero no hay crisis"

Por el debate de crisis laboral con David Bravo, Andrea Repetto, dijo: “Él dice que acá hay un gran problema, pero vamos a ver si hay uno y donde, esa es mi invitación. Una crisis es que no hay empleo y ese no es el caso”.

Por:

28 Agosto, 2025

La economista y directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Andrea Repetto, se refirió al actual escenario laboral en Chile y respondió a los dichos del economista David Bravo sobre uan posible crisis en empleos.

En ese sentido, la economista, enfatizó en que “no hay emergencia laboral. Es cierto que el empleo está creciendo más lento, pero esto es muy distinto a decir que acá hay una crisis”.

Respecto a los grupos más afectados dentro del mercado laboral, Repetto destacó que la mayor dificultad se concentra en los hombres de baja calificación. “Si uno mira los trabajadores, gran parte del problema está en los hombres de baja calificación, ese es el grupo que está rezagado hoy en día”, explicó.

Además, la economista hizo un llamado a analizar la situación con detalle y a identificar dónde realmente existen problemas. “Miremos las cosas con lupa, veamos donde hay problemas porque si no, la discusión no es constructiva”, señaló.

Por último, abordó el intercambio de opiniones con el economista David Bravo sobre la situación del empleo. “Él dice que acá hay un gran problema, pero vamos a ver si hay uno y dónde, esa es mi invitación. Una crisis es que no hay empleo y ese no es el caso”, concluyó Andrea Repetto. 

