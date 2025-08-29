Cristián Pérez sobre las elecciones: “Esta elección para la centro-izquierda estaba perdida, pero apareció una líder que conecta a la izquierda con el mundo popular”

El historiador y académico de la Universidad Diego Portales, Cristián Pérez, se refirió al Partido Comunista (PC) en el escenario electoral, la relación que tiene con el Partido Socialista y la candidata del oficialismo Jeannette Jara.

Respecto al PC, señaló que: “Por primera vez en la historia, el Partido Comunista es la cabeza de una alianza muy potente de centro-izquierda, en que están los partidos más importantes del sector, eso es único en la historia”, señaló.

En esa línea, subrayó que la candidatura de Jeannette Jara representa un cambio significativo: “Su abanderada es la cabeza de esta coalición. Había estado en alianzas, había gobernado con Bachelet, pero no había sido la cabeza, ese es el cambio”.

Relación del PC al PS

Pérez también se refirió a la relación entre el PC y el Partido Socialista: “El Partido Comunista y el Partido Socialista son primos hermanos. Son partidos que han competido por organizar el mismo universo”, recordó, agregando que “si han habido partidos que en Chile han planteado la revolución o superar la cuestión democrática, ha sido el Partido Socialista”.

Además, el historiador explicó que la izquierda ha tildado al PC como un partido amarillo, ya que jugaba en el marco institucional. “Estuvo luchando siempre por organizar a la clase obrera, pero para la lucha parlamentaria”, mencionó.

Jeannette Jara

En cuanto al equipo que rodea a Jara, Pérez puntualizó que “la gente que está en el comando, la que está llegando y asesorando, es más bien del mundo social demócrata”.

Finalmente, respecto al panorama electoral, sostuvo que el escenario para la centroizquierda dio un giro inesperado: “Esta elección para la centro-izquierda estaba perdida, pero apareció una líder que conecta a la izquierda con el mundo popular. Jara tiene opciones de ganar porque es capaz de competir con éxito en Puente Alto”.