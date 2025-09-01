José Antonio Kast por PGU: “Cuando llegue el momento vamos a presentar un proyecto de ley donde explicaremos de dónde obtendremos los recursos para mantener los beneficios”

El candidato presidencial y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, reiteró sus críticas al actual sistema previsional y abordó el futuro de la Pensión Garantizada Universal (PGU), además se refirió a las próximas elecciones y los respaldos que ha recibido.

Sobre la reforma previsional y su proyecto presentado como “Chao Préstamo al Estado”, Kast aseguró: “Siempre hemos estado en contra de que los trabajadores tengan que entregar una parte de su cotización para financiar a un Estado ineficiente e ineficaz”.

En la misma línea, agregó que “es evidente que este préstamo de los trabajadores al Estado es una deuda del Gobierno. No lo quieren reconocer”.

Respecto a la PGU, el exdiputado adelantó que su sector presentará una propuesta concreta: “Cuando llegue el momento vamos a presentar un proyecto de ley donde explicaremos punto por punto de dónde obtendremos los recursos para mantener los beneficios”.

Además, defendió el plan denominado “Te Amo PGU”: “Tenemos la fórmula bastante bien estudiada y se ha visto cómo cada vez más economistas se van sumando a este proyecto país”.

En materia política, Kast afirmó que estará disponible para respaldar a quien resulte electo en la derecha: “Gane quien gane, que sea de oposición, va a contar con el apoyo mío”. También restó dramatismo al apoyo que ha recibido de Rodolfo Carter, Germán Codina y Rodrigo Álvarez: “No veo tan dramático que alguien diga que se siente más identificado con una línea y que diga yo le voy a ayudar a Kast”.

Finalmente, señaló: “Yo no alego porque Evelyn Matthei tenga 30 economistas porque quiere decir que si yo gano, esos 30, supongo, nos entregarán todos los antecedentes para lograr los desafíos que ellos mismos se propusieron”.