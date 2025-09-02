EN VIVO

Ciro Colombara por candidatura de Jadue: “Que no haya una sentencia condenatoria, hace que se mantenga la presunción de inocencia, por lo tanto, una persona puede ser candidato”

Ciro Colombara asegura que Daniel Jadue puede ser candidato

Ciro Colombara por aprobación de candidatura por parte del Servel a candidatura de Jadue: “Habrá que esperar lo que el tribunal resuelva”.

2 Septiembre, 2025

El abogado de Daniel Jadue, Ciro Colombara, se refirió a la decisión del Servicio Electoral (Servel) de aprobar la candidatura parlamentaria de Daniel Jadue, pese a la acusación en su contra por el Ministerio Público.

“La cuestión que hay que resolver es si el hecho de que el Ministerio Público acuse a una persona de un delito la priva de sus derechos políticos. La respuesta es no”, afirmó.

En esa línea, destacó que mientras no exista una condena judicial, sigue vigente la presunción de inocencia: “El hecho de que haya una acusación y no una sentencia condenatoria, hace que se mantenga la presunción de inocencia, por lo tanto, una persona puede ser candidato”.

Asimismo, recalcó que “esta discusión está absolutamente zanjada en nuestro país, desde nuestra perspectiva, y en ese sentido habrá que esperar lo que el tribunal resuelva”.

Finalmente, Ciro Colombara insistió en que presentar una acusación no implica automáticamente limitar derechos políticos: “No cabe ninguna duda de que el solo hecho de presentar una acusación signifique necesaria e inequívocamente privar de derechos políticos a una persona y privarla de su presunción de inocencia”. 

