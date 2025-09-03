EN VIVO

Juan Antonio Coloma por programa de seguridad de Kast: “Una cosa es proponer y otra tener la capacidad de lograr acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo, y ahí está nuestra ventaja”

Coloma asegura que programa de Matthei tiene ventaja sobre Kast

“Cuando tocó votar por la Ley Naín-Retamal, Republicanos votaron en contra de esa norma que es el artículo séptimo de la ley”, dijo Coloma.

Por:

3 Septiembre, 2025

El senador y militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, volvió a reafirmar su respaldo a la candidatura presidencial de Evelyn Matthei, destacando sus atributos para enfrentar los principales desafíos del país y marcando diferencias tanto con el oficialismo como con la propuesta de José Antonio Kast.

En ese sentido, Coloma señaló que la abanderada de Chile Vamos reúne la experiencia y liderazgo necesarios para ser presidenta: “Estamos convencidos de que la etapa que viene es precisamente la capacidad de comparar propuestas y el tipo de país que uno puede construir y ahí está la gran fortaleza de Matthei”, señaló. 

En esa línea, subrayó: “Ahora uno tiene que decir quién tiene la capacidad de resolver los problemas, quién va a recuperar la economía, pero además, quién tiene la capacidad para llegar a acuerdos. Creo que ese es el mejor escenario que se nos viene para Matthei”.

El senador también se refirió al eje de seguridad en el programa de la exalcaldesa de Providencia. “En materia de seguridad el programa es súper potente, particularmente por la creación de nuevas cárceles, de cómo enfrentar el tema de Gendarmería y el crimen organizado”, afirmó.

Diferencias con Kast

Respecto a las diferencias con Kast en este ámbito, Coloma recalcó: “Una cosa es plantear una solución y otra es la capacidad de resolver los temas. Cuando tocó la votación de la Ley Naín-Retamal, Republicanos votaron en contra de esa norma que es el artículo séptimo de la ley”.

A su juicio, la propuesta de Matthei aborda los desafíos de seguridad con realismo: “Los problemas complejos no se resuelven con soluciones fáciles. Eso no es de la noche a la mañana”.

Asimismo, insistió en que la candidatura de Matthei, representa gobernabilidad y acuerdos: “El sentido de gobierno que nosotros estamos planteando tiene que ver con la capacidad de entenderse”.

Finalmente, planteó que el verdadero contrincante en esta carrera presidencial es el oficialismo: “El rival es la continuidad del actual Gobierno. Lo importante es ganarle a Jara porque representa un continuismo de un pésimo Gobierno”.

