Rodrigo Mundaca por toma de San Antonio: “La municipalidad ha indicado que no cuenta con condiciones materiales para asumir el albergue provisorio para esta cantidad de familias”

Mundaca criticó incapacidad institucional por toma de San Antonio

“He estado marginado de este proceso de acuerdo de negociación, cuestión que es un reflejo de la falta de capacidad institucional de pensar que los problemas se resuelven en Santiago y no en el territorio”, señaló Mundaca.

4 Septiembre, 2025

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se refirió al fracaso en negociación por toma de San Antonio, su eventual desalojo y el mal manejo institucional que se ha tenido en esta materia.

Al no llegar a acuerdo, Mundaca señaló: “Después de seis meses de trabajo donde existieron aproximadamente 17 sesiones de negociación, hoy día que se cumple el desalojo da cuenta absolutamente de una incapacidad institucional para poder allanar el acuerdo”.

Mundaca advirtió que “es evidente que hay una falta institucional para resolver una crisis institucional de gran magnitud, porque esta mega toma es la más grande de nuestra región de Valparaíso”.

En esa línea, apuntó a los efectos del proceso fallido: “Con una orden judicial vigente son miles de familias que enfrentan la amenaza inminente de una expulsión forzosa”.

“La municipalidad ha indicado que no cuenta con condiciones materiales para asumir el albergue provisorio para esta cantidad de familias”, agregó. 

Asimismo, hizo un llamado al Gobierno a no desentenderse de la problemática: “Hoy día el responsable de dar conducción y no abandonar es el Ejecutivo. El llamado es a no cerrar las puertas ni postergar la solución de un conflicto para derivarlo a una próxima administración”.

Finalmente, cuestionó que no se le haya permitido participar activamente en las conversaciones: “He estado marginado de este proceso de acuerdo de negociación, cuestión que es un reflejo de la falta de capacidad institucional de pensar que los problemas se resuelven en Santiago y no en el territorio”.

