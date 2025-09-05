EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Sintonía Crónica
5 Septiembre
Hablemos en Off
5 Septiembre
Duna en Punto
5 Septiembre
Terapia Chilensis
4 Septiembre

Felipe Horta por WRC Rally Chile Biobío 2025: “Es un campeonato nacional que ha permitido descentralizar al país con un espectáculo que cada vez tiene mayor valor”

Felipe Horta y la nueva edición del WRC Rally Chile Biobío 2025

“Hasta el más pequeño de los emprendedores hasta las grandes empresas se benefician “, señaló Felipe Horta.

Por:

5 Septiembre, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

Felipe Horta, productor del WRC Rally Chile Biobío 2025, celebró los 25 años de historia del campeonato, resaltando su rol en la descentralización del país y en la consolidación de un espectáculo deportivo con creciente relevancia.

“Estamos cumpliendo 25 años de historia. Es un campeonato nacional que ha permitido descentralizar al país con un espectáculo que cada vez tiene mayor valor”, afirmó.

Respecto al Rally Chile Biobío 2025, Felipe Horta subrayó la positiva relación que la competencia ha logrado con las comunidades rurales, donde se generan importantes beneficios económicos. “Hemos llegado a una condición de insertarnos en la vía rural de manera muy favorable porque se genera una activación muy importante de la economía”, explicó.

Asimismo, destacó que estos beneficios económicos se reflejan tanto en pequeños emprendedores como en grandes empresas que reciben a miles de visitantes nacionales e internacionales durante el evento.

“Hasta el más pequeño de los emprendedores hasta las grandes empresas se benefician con la llegada de miles de personas de distintas partes del mundo”, señaló.

Finalmente, Felipe Horta recalcó que en “el 2023 tuvo $25 por cada $1 invertido por parte del Gobierno y el 2024 $40.9 por cada $1 invertido por parte del Gobierno”, detalló.

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 El camino de la recuperación económica chilena en la transición
02 Gonzalo Sanhueza y el programa de gobierno de Matthei: “Qué mejor política pública que ayudarle a un joven a tener su casa propia&#...
03 El programa económico de Evelyn Matthei y la acusación contra Jair Bolsonaro
04 Exministro Marcelo Mena y un vistazo a el estado de la contaminación ambiental en la RM
05 Hackeo ISP: genera pérdida de información y solicita a farmacéuticas a reingresar trámites
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST