Felipe Horta por WRC Rally Chile Biobío 2025: “Es un campeonato nacional que ha permitido descentralizar al país con un espectáculo que cada vez tiene mayor valor”

Felipe Horta, productor del WRC Rally Chile Biobío 2025, celebró los 25 años de historia del campeonato, resaltando su rol en la descentralización del país y en la consolidación de un espectáculo deportivo con creciente relevancia.

“Estamos cumpliendo 25 años de historia. Es un campeonato nacional que ha permitido descentralizar al país con un espectáculo que cada vez tiene mayor valor”, afirmó.

#HablemosEnOff | Felipe Horta por Copec RallyMobil: “Estamos cumpliendo 25 años de historia. Es un campeonato nacional que ha permitido descentralizar al país con un espectáculo que cada vez tiene mayor valor”. 🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX2Sy8 y en nuestros diales. pic.twitter.com/UHQVkgMPgK — Radio Duna (@RadioDuna) September 5, 2025

Respecto al Rally Chile Biobío 2025, Felipe Horta subrayó la positiva relación que la competencia ha logrado con las comunidades rurales, donde se generan importantes beneficios económicos. “Hemos llegado a una condición de insertarnos en la vía rural de manera muy favorable porque se genera una activación muy importante de la economía”, explicó.

#HablemosEnOff | Felipe Horta por Rally Chile Biobío 2025: “Hemos llegado a una condición de insertarnos en la vía rural de manera muy favorable porque se genera una activación muy importante de la economía”. 🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX2Sy8 y en nuestros diales. pic.twitter.com/FBZ2ShvU4r — Radio Duna (@RadioDuna) September 5, 2025

Asimismo, destacó que estos beneficios económicos se reflejan tanto en pequeños emprendedores como en grandes empresas que reciben a miles de visitantes nacionales e internacionales durante el evento.

“Hasta el más pequeño de los emprendedores hasta las grandes empresas se benefician con la llegada de miles de personas de distintas partes del mundo”, señaló.

#HablemosEnOff |Felipe Horta por Rally Chile Biobío 2025: “Hasta el más pequeño de los emprendedores hasta las grandes empresas se benefician con la llegada de miles de personas de distintas partes del mundo”. 🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX2Sy8 y en nuestros diales. pic.twitter.com/PSGHdVWA83 — Radio Duna (@RadioDuna) September 5, 2025

Finalmente, Felipe Horta recalcó que en “el 2023 tuvo $25 por cada $1 invertido por parte del Gobierno y el 2024 $40.9 por cada $1 invertido por parte del Gobierno”, detalló.