Marcos Barraza: “El llamado de Jara es que su candidatura es del conjunto del progresismo. El adversario está puesto en la extrema derecha, no dentro de la misma coalición”

El exministro de Desarrollo Social y militante del Partido Comunista, Marcos Barraza, se refirió a su presencia en la política, la reforma de pensiones y la relación de la candidata del oficialismo y militante del PC, Jeannette Jara, con el presidente de la coalición, Lautaro Carmona.

Respecto a su posición en la política, Barraza destacó: “Participo de la política con una lógica colectiva. Delibero, planteo mis puntos de vista, pero en lo sustantivo trato de construir la política desde las mayorías”.

En cuanto al funcionamiento interno del PC, subrayó que es una organización marcada por el debate y la cohesión: “Somos un partido de mucho debate. La unidad de acción es un valor que tiene el PC”.

Además, abordó los cuestionamientos surgidos dentro del Partido Comunista, por la campaña de Jeannette Jara. En ese sentido, Barraza enfatizó que la discusión debe centrarse en la unidad frente al adversario común. “El llamado de Jara es poner al centro que la deliberación de su candidatura es del conjunto del progresismo. El adversario está puesto en la extrema derecha, no dentro de la misma coalición”, sostuvo.

Finalmente, abordó la reforma previsional. “Lo central es que se está poniendo en riesgo una reforma que aún no se implementa, que demoró 10 años en legislarse y de la cual los únicos que no participaron, fueron los Republicanos”

