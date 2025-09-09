Álvaro García: “Chile tiene una enorme cartera de muy atractivos proyectos de inversión, si estos se materializan, el país cambiará muy radicalmente”

El ministro de Economía, Álvaro García, analizó el panorama económico actual del país, los avances en comparación con décadas anteriores y los desafíos pendientes en esta materia.

Respecto a su llegada al Ministerio de Economía, García señaló: “Me encontré con propósitos similares y desafíos nuevos. El objetivo del ministerio siempre fue fortalecer el crecimiento económico por la vía de la inversión”, señaló.

En esa línea, subrayó que “tenemos una economía bastante más sólida que hace 40 años, oportunidades que no nos imaginábamos como las energías limpias, el hidrógeno verde y recursos naturales que siempre tuvimos, pero que hoy son gigantes”.

Pese a ello, recalcó que el escenario, “no es tan distinto a lo de antes, pero los temas cotidianos sí lo son”.

Sobre las proyecciones, García sostuvo que “en el último par de años, la inversión materializada ha estado creciendo, no al ritmo que quisiéramos, pero se ha estado expandiendo. Este año esperamos un crecimiento significativo de la inversión”.

Sin embargo, advirtió que “las principales restricciones han estado en la productividad y en la inversión, esas son las dos variables que buscamos atender”.

Finalmente, Álvaro García se mostró optimista frente a las oportunidades que se abren para el país: “Chile tiene una enorme cartera de muy atractivos proyectos de inversión, si estos se materializan, el país cambiará muy radicalmente”.