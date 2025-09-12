Adriana Delpiano por propuestas de los candidatos en el resguardo de las fronteras: “Les preguntaría si la frontera norte debería ser una tarea permanente del ejército. Yo diría que si”

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, se refirió a los avances de las Fuerzas Armadas en Chile, la preparación de los militares en el resguardo de las fronteras y las propuestas de los candidatos presidenciales.

“Las Fuerzas Armadas están dando un salto muy importante tanto en los procesos de formación como en hacerse cargo de temas de punta en materia tecnológica”, señaló, resaltando la transformación que ha tenido el cuerpo militar en los últimos años.

En ese mismo contexto, Delpiano abordó el rol de los militares en el resguardo de las fronteras. “Creo que sería bueno traspasar la custodia de la frontera directamente al ejército”.

Sobre la preparación de los militares para esta labor, la ministra aseguró que “tenemos un equipamiento tecnológico que no teníamos antes, esa es una preparación que se va dando mientras se van capacitando en el uso de esta tecnología”.

Delpiano también se refirió a la normativa vigente sobre la participación de las Fuerzas Armadas en las fronteras, que actualmente se limita principalmente a detener a personas que ingresan de forma irregular y entregarlas a la policía. “Ese punto vamos a tener que revisar, habría que aumentar las atribuciones”.

Finalmente, la analista evaluó las propuestas de distintos candidatos sobre la seguridad fronteriza: “Les preguntaría si la frontera norte debería ser una tarea permanente del ejército. Yo diría que sí”, concluyó.