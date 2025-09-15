EN VIVO

Cristián Valdivieso: “Veo difícil que Jara no esté en la segunda vuelta porque no tiene rivales en la izquierda y tiene un 30% del Gobierno que es bastante rígido”

Cristián Valdivieso por los resultados de las encuestas y su impacto

Asimimo, Cristián Valdivieso señaló que “Evelyn Matthei encuentra un nuevo tono en el último debate y eso se empieza a asentar. En el mediano plazo debiera empezar a rendirle”.

Por:

15 Septiembre, 2025

El director de la encuesta Criteria, Cristián Valdivieso, analizó el escenario electoral tras los últimos sondeos, el impacto de los debates presidenciales en los resultados de las encuestas y el escenario de la segunda vuelta.

En cuanto al rol de los estudios en el debate público, Valdivieso señaló que “las encuestas son un tema que llegó para quedarse. Es mucho el pauteo que hacen respecto a la política”.

Asimismo, el director explicó las diferencias entre los sondeos: “La encuesta Criteria se hace justo el día después del debate y la Cadem se hace en las fechas estables, entonces recoge más elementos que el debate”.

En esa línea, señaló que “Evelyn Matthei encuentra un nuevo tono en el último debate y eso se empieza a asentar. En el mediano plazo debiera empezar a rendirle”.

Sobre el impacto del debate, Valdivieso subrayó que la lectura fue distinta según los públicos.

“Generó una interpretación en las élites distinta a la de la mayoría de la población”, dijo Cristián Valdivieso.

Segunda vuelta según Cristián Valdivieso

Consultado por este escenario, aseguró: “Veo difícil que Jara no esté en la segunda vuelta porque no tiene rivales en el mundo de la izquierda y tiene un 30% del Gobierno que es bastante rígido”.

Por último, advirtió que “si me preguntan si Jara disputará la segunda vuelta con Kast, ahí yo tengo una duda. Para eso sí que falta mucho. La campaña está empezando y los debates te muestran que se mueven las cosas”.

