Joaquín Fernández y origen de Fiestas Patrias: “Era una especie de fiesta cívica donde la elite pretendía transmitir su idea de nación, que se estaba desarrollando, al resto de los sectores sociales”

El historiador Joaquín Fernández, habló sobre el origen de las Fiestas Patrias, la Primera Junta de Gobierno y las tradiciones chilenas.

En ese sentido, Fernández mencionó que “las celebraciones de Fiestas Patrias comienzan inmediatamente con el proceso independentista, en 1811 tenemos una primera celebración del 18 de septiembre”.

Además, el historiador explica que, en sus inicios, estas festividades tenían un carácter más bien exclusivo: “Era una especie de fiesta cívica donde la elite pretendía transmitir su idea de nación, que se estaba desarrollando, al resto de los sectores sociales”.

La intención original, según el historiador, estaba ligada a la consolidación de un proyecto político: “Pretende garantizar la soberanía de la corona española por sobre el territorio del reino de Chile”, en referencia a la Primera Junta de Gobierno.

Con el tiempo, las Fiestas Patrias comenzaron a abrirse a distintos sectores de la sociedad. “Si bien, por un lado, es una fiesta cívica, también abre espacio para que participen otros sectores. Junto a las demostraciones de poder militar, los tedeums, entre otras actividades, se van desarrollando las ramadas”, señaló Fernández.