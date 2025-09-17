Joaquín Fernández y origen de Fiestas Patrias: “Era una especie de fiesta cívica donde la elite pretendía transmitir su idea de nación, que se estaba desarrollando, al resto de los sectores sociales”
“Si bien, por un lado, es una fiesta cívica, también abre espacio para que participen otros sectores”, mencionó Joaquín Fernández.
El historiador Joaquín Fernández, habló sobre el origen de las Fiestas Patrias, la Primera Junta de Gobierno y las tradiciones chilenas.
En ese sentido, Fernández mencionó que “las celebraciones de Fiestas Patrias comienzan inmediatamente con el proceso independentista, en 1811 tenemos una primera celebración del 18 de septiembre”.
#HablemosEnOff | Joaquín Fernández y tradiciones chilenas: “Las celebraciones de Fiestas Patrias comienzan inmediatamente con el proceso independentista, en 1811 tenemos una primera celebración del 18 de septiembre”.
🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX2Sy8 y en nuestros… pic.twitter.com/BNvavYRBnZ
— Radio Duna (@RadioDuna) September 17, 2025
Además, el historiador explica que, en sus inicios, estas festividades tenían un carácter más bien exclusivo: “Era una especie de fiesta cívica donde la elite pretendía transmitir su idea de nación, que se estaba desarrollando, al resto de los sectores sociales”.
#HablemosEnOff | Joaquín Fernández y origen de Fiestas Patrias: “Era una especie de fiesta cívica donde la elite pretendía transmitir su idea de nación, que se estaba desarrollando, al resto de los sectores sociales”.
🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX2Sy8 y en nuestros… pic.twitter.com/xzZ3f7ff76
— Radio Duna (@RadioDuna) September 17, 2025
La intención original, según el historiador, estaba ligada a la consolidación de un proyecto político: “Pretende garantizar la soberanía de la corona española por sobre el territorio del reino de Chile”, en referencia a la Primera Junta de Gobierno.
#HablemosEnOff | Joaquín Fernández por Primera Junta de Gobierno de Chile: “Pretende garantizar la soberanía de la corona española por sobre el territorio del reino de Chile”.
🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX3qnG y en nuestros diales. pic.twitter.com/NQme5Sb5VP
— Radio Duna (@RadioDuna) September 17, 2025
Con el tiempo, las Fiestas Patrias comenzaron a abrirse a distintos sectores de la sociedad. “Si bien, por un lado, es una fiesta cívica, también abre espacio para que participen otros sectores. Junto a las demostraciones de poder militar, los tedeums, entre otras actividades, se van desarrollando las ramadas”, señaló Fernández.
#HablemosEnOff | Joaquín Fernández y primeras Fiestas Patrias: “Si bien, por un lado, es una fiesta cívica, también abre espacio para que participen otros sectores. Junto a las demostraciones de poder militar, los tedeums, entre otras actividades, se van desarrollando las… pic.twitter.com/6rTsWO4NFw
— Radio Duna (@RadioDuna) September 17, 2025
Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:Whatspp