Paula Daza: “Tenemos la certeza y la confianza de que Evelyn Matthei pase a la segunda vuelta”

Por:

22 Septiembre, 2025

La vocera programática del comando de Evelyn Matthei, Paula Daza, se refirió al momento que vive la campaña de la candidata presidencial de Chile Vamos y las propuestas en materia de salud.

“En la medida en que hemos ido expresando las propuestas, las personas se dan cuenta de que Evelyn Matthei es la mejor opción. Hemos visto una figura al alza (…) La campaña comenzó recién ahora”, señaló la exsubsecretaria de Salud.

Respecto a la caída en las encuestas de la exalcaldesa de Providencia, Daza lo atribuyó a que “hubo una serie cosas que ensuciaron la campaña en su momento, pero hoy estamos en un momento correcto, en una mirada de largo plazo y la verdadera encuesta será el 16 de noviembre”.

Por otro lado, expresó que, de cara a esta nueva fase de la campaña, desde el comando “más allá de personas de derecha o izquierda, le estamos hablando de quién tiene la mayor capacidad para gobernar”.

Así las cosas, Daza evitó ponerse en un escenario donde Matthei quede en un tercer lugar, donde pudieran apoyar a José Antonio Kast, ya que “tenemos la certeza y la confianza de que Evelyn Matthei pase a la segunda vuelta”.

