Bernardo Fontaine por gasto público: “Aquí tenemos una crisis en la gestión del Estado, no están haciendo la pega, no controlan el gasto. Más allá de hacer una lista de supermercado, hay que cambiar el criterio”

El economista Bernardo Fontaine, integrante del equipo programático de la candidatura de José Antonio Kast, explicó las prioridades que marcarían los primeros meses de un eventual gobierno y las propuestas del candidato del Partido Republicano.

Desafío 90

Respecto a su rol en el equipo de Kast, el economista explicó que está encargado “del Desafío 90, que son los planes de acción de los primeros 90 días de un posible gobierno. En vez de entrar lentamente, la idea es que se llegue con un plan de acción muy concreto que parta los primeros 90 días”.

Asimismo, agregó que el diseño del plan aún se encuentra en elaboración, pero adelantó algunos lineamientos: “Está en pleno proceso de elaboración, no está completo, pero debiera incluir la presentación inmediata de ciertos proyectos de ley, como declarar la inmigración como un delito”.

En esa línea, recalcó que el objetivo no es resolver los problemas de manera inmediata: “Los primeros 90 días no vamos a arreglar ninguno de los problemas, pero sí queremos dar la señal de que partió el cambio, de que se están enfrentando las emergencias y las más urgentes son las de seguridad”.

Gasto público y medidas

Sobre las medidas económicas, Fontaine adelantó que se buscará una rebaja en los impuestos. “Debiera ser lo más inmediata que podamos, lo más rápida que nos permita el parlamento y la rebaja del 27 al 23% en impuestos corporativos podría demorar un poco más, podría distribuirse dentro del periodo del gobierno”.

Respecto del gasto público, fue crítico con la actual administración: “Aquí tenemos una crisis en la gestión del Estado, no están haciendo la pega, no controlan el gasto. Más allá de hacer una lista de supermercado, hay que cambiar el criterio”.

Y añadió: “Hay que recortar por tres razones. La primera es por un tema de justicia, aquí hay abuso. Lo segundo es por una razón económica, el Estado gasta más de lo que recauda y esa deuda genera un gasto de cuatro mil cuatrocientos millones”.

El economista subrayó que uno de los ejes programáticos será reducir lo que considera excesos en el uso de recursos públicos. “Vamos a cortar gastos estatales, que son abusos, gente que se apropia de la plata del Estado para el beneficio propio, no para el común. Vamos a hacer cambios legales y administrativos”.

En materia previsional, Fontaine abordó el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU): “El problema que vemos es que las finanzas públicas están muy mal y que se han asumido gastos presentes y futuros como la PGU, que es una excelente política social que Kast propuso hace mucho tiempo, pero resulta que no está la forma clara de cómo financiarla”.

Chao Préstamo

Finalmente, defendió la propuesta denominada “Chao Préstamo”, que busca modificar el destino de la cotización adicional de 1,5%: “Estamos planeando presentar una ley en el Congreso para que, en lugar de que los trabajadores presten el 1,5% de su cotización al Estado, ese monto se reemplace con deuda pública. Así, el 1,5% iría directamente a la cuenta individual y se invertiría igual que el 10% actual”.