Heraldo Muñoz: “El Presidente aprovechó una instancia formidable para anunciarlo. Fue una decisión acertada porque se entera el mundo, los medios de comunicación y la sociedad civil”

El excanciller Heraldo Muñoz destacó la decisión del Presidente Gabriel Boric de anunciar la candidatura de la expresidenta, Michelle Bachelet, a la Secretaría General de Naciones Unidas en un escenario internacional.

En cuanto al discurso del Mandatario, Muñoz destacó que “el Presidente aprovechó una instancia formidable para anunciarlo. Fue una decisión acertada porque se entera el mundo, los medios de comunicación y la sociedad civil”.

En esa línea, Muñoz recalcó que la presencia de la expresidenta en las actividades internacionales programadas suma un factor positivo: “Haberlo hecho en este marco es lo más apropiado porque ahí están los contactos. Entiendo que Bachelet acompañará al Presidente en otras reuniones y eso es positivo porque va pavimentando el camino”.

Consultado sobre los desafíos de la candidatura, el excanciller recordó la complejidad del proceso. “Aunque uno tenga 12 votos, si hay un voto en contra de uno de los miembros del Consejo de Seguridad, no hay consenso, se requiere la unanimidad de los miembros”, puntualizó Heraldo.

En esa misma línea, señaló que el despliegue diplomático debe ser amplio y no circunscribirse solo a los países con derecho a veto. “Hay que poner fichas en todos los países importantes, no solo en los miembros del Consejo de Seguridad, también en la sociedad civil y en la prensa internacional porque eso influye en las opiniones de los gobiernos”, planteó Heraldo Muñoz.

Finalmente, Muñoz destacó que Chile cuenta con atributos que refuerzan la postulación de la exmandataria: “Chile tiene un respeto internacional que es muy significativo y, por otro lado, hay una evaluación positiva de su desempeño en Naciones Unidas”.