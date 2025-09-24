EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Un día como hoy
24 Septiembre
Información Privilegiada
24 Septiembre
Reporte Minero y Energético
24 Septiembre
Sintonía Crónica
24 Septiembre

Luis Eduardo Escobar: “Proponemos seguir adelante con lo que hizo Grau en permisología y tener una figura que coordine a todo el Gobierno”

Luis Eduardo Escobar propone seguir con plan económico de Grau

“Hay muchos proyectos y lo que se necesita es que el Ejecutivo organice la labor de sacarlos adelante”, mencionó Escobar.

Por:

24 Septiembre, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

El asesor económico de Jeannette Jara, Luis Eduardo Escobar, entregó detalles sobre el trabajo que está realizando el equipo de la candidata del oficialismo, destacando el proceso de articulación de las propuestas y los desafíos en materia de inversión y su posición frente al proyecto Dominga.

Respecto a las declaraciones del líder de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, quien criticó la demora en la entrega del programa presidencial definitivo, Escobar explicó: “Necesitábamos un tiempo para poder terminar de ordenar el trabajo que se ha hecho a raíz de los viajes de la candidata y compatibilizar eso con lo que dicen los expertos de los 26 grupos que están trabajando en los distintos temas”.

En esa línea, abordó los lineamientos que tiene el programa en cuanto a economía, señalando que uno de los ejes principales será destrabar proyectos de inversión: “Hay muchos proyectos y lo que se necesita es que el Ejecutivo organice la labor de sacarlos adelante. Estamos proponiendo seguir adelante con lo que hizo Grau en materia de permisología y se necesita alguien que haga un enfoque de todo el Gobierno, que dirija y coordine a las distintas instituciones”.

En esa línea, agregó que el equipo plantea la creación de una figura con atribuciones claras: “Proponemos institucionalizar un mecanismo para poder hacer eso dentro del Gobierno porque es la única que tiene la fuerza para convocar”.

Respecto al proyecto minero Dominga, Escobar evitó referirse: “No tengo conocimiento de que haya un pronunciamiento respecto de este tema. Hemos evitado pronunciarnos a los temas de contingencia que afectan a empresas particulares, es importante que siga siendo así”, afirmó.

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 ¿Cuáles son los efectos de los feriados en la productividad?
02 Los desafíos del sector agrícola en Chile y la alta demanda de trabajadores para cosechas
03 Programa económico de Jeannette Jara y candidatura de Michelle Bachelet a la ONU
04 Antonio Walker sobre la falta de trabajadores en el sector agrícola: “Vamos a necesitar 350 mil personas para cosechar”
05 Cardenal Chomalí realizará bendición de mascotas online: Así se puede participar
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST