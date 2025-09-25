EN VIVO

Alberto Mayol por Jeannette Jara: “No se prevé capacidad de crecimiento (…) Tiene más que defender que lo que puede crecer”

Alberto Mayol no ve un escenario de expansión electoral para Jara

“Jara gana la primaria y asume que tiene que seguir con este envión y no prepararse para la nueva etapa”, señaló Mayol.

25 Septiembre, 2025

El sociólogo, Alberto Mayol, abordó el escenario político actual tomando en cuenta los resultados de la encuesta La Cosa Nostra y el desempeño de los candidatos presidenciales en los debates.

Respecto a su propia incursión política en las primarias presidenciales de 2017, Mayol sostuvo que aquello ya quedó en el pasado, ya que “nunca fue mi interés estar en la política cotidiana. Hay que tener una adicción para estar ahí todos los días”.

Sobre el desempeño de las candidaturas, apuntó a la necesidad de preparación y profesionalismo, señalando que “Jara gana la primaria, sale con 2 o 3 días de momentos mágicos y asume que, dado que ganó la primaria, tiene que seguir con este envión y no prepararse para la nueva etapa”.

En la misma línea, criticó la falta de rigurosidad en los equipos políticos, agregando que “tener claro el diagnóstico es algo muy habitual en términos de falta de profesionalismo”.

Consultado por el crecimiento de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, fue enfático en señalar que no ve un escenario de expansión electoral para ella: “No se prevé capacidad de crecimiento. Su primer problema es no convertir sus votos en una cacería de terceros, ella tiene más que defender que lo que puede crecer”.

Asimismo, comentó los resultados de la encuesta de La Cosa Nostra, indicando que “Jara nos está marcando 36%, Kast estuvo en 29 y ahora 25% y Matthei estuvo en 14 y ahora 20%”.

Finalmente, Mayol entregó una reflexión sobre el actual Gobierno y los desafíos doctrinarios de la oposición, asegurando que “Boric nunca fue capaz de construir, hasta el día de hoy, una doctrina. Kast y Matthei tenían que resolverlo, pero no basta con que Matthei se reúna con la gente que venía de la concertación, lo que le falta es tener una doctrina”.

