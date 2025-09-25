EN VIVO

Andrés Giordano y dichos de Jara por Cuba “claramente, no es una democracia”: “Es la postura general que ha tenido, es una persona de una sola línea, muchas de estas reflexiones son previas”

Giordano y dichos de Jara sobre Cuba: "Es la línea que ha tenido"

En cuanto a la idea de la Sociedad Nacional de Agricultura de regularizar a migrantes, Giordano señaló que “no puede significar precarizar”.

25 Septiembre, 2025

El diputado del Frente Amplio y presidente de la Comisión de Trabajo, Andrés Giordano, se refirió a la idea planteada por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) de regularizar a migrantes para enfrentar la falta de mano de obra en el sector, la fenómeno de la inmigración y el escenario político de Jeannette Jara.

SNA y regularización de migrantes

Respecto a la idea de la SNA de, Giordano, mencionó que “el problema de la inmigración existe, pero no solo en la agricultura. No puede ser mirado desde un sector económico, porque es un problema de la sociedad chilena en su conjunto”.

Asimismo, el parlamentario cuestionó el enfoque de la propuesta gremial: “Parecieran buscar mano de obra que es presumiblemente barata, entonces piden regularizar, pero es para resolver un déficit agrícola y yo creo que la migración no se puede mirar con lupa de gremio porque es un fenómeno que afecta a todo el país”.

En la misma línea, advirtió que “regularizar no puede significar precarizar o buscar espacio para desmejorar condiciones laborales y tener manos de obra más baratas”.

“La irregularidad es un problema si queremos gobernabilidad, orden, formalidad laboral, seguridad, etc.”, enfatizó.

Y añadió que es clave avanzar en información: “Para poder definir políticas hay que identificar a las personas, cuando están irregulares, no sabemos quiénes son y no se pueden entregar visas de ningún tipo. El Estado debe expandir el carácter de la información que posee y tomar ciertas decisiones”.

Escenario electoral

Andrés Giordano también se refirió a los cuestionamientos sobre los tiempos del programa de gobierno de la candidata Jeannette Jara: “Se ha ido anunciando de manera sistemática. Me parece que es un proceso democrático que no se puede descartar. A medida que han pasado los días se han dado a conocer muchas propuestas”.

Finalmente, sobre las declaraciones de Jara en torno a Cuba, donde afirmó que “claramente, no es una democracia”, el diputado señaló: “Ha sido la línea general que ha tenido. Ha sido una persona de una sola línea, muchas de estas reflexiones son previas”.

