Sergio Micco y su trabajo en el Instituto Nacional de Derechos Humanos: “Yo hago un mea culpa. Cometí errores graves como director del INDH”

Sergio Micco, abogado y director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), abordó su libro Ocurrió en octubre, una crónica detallada de los acontecimientos que marcaron el estallido social en Chile.

“Escribí el libro porque ocurrieron cuatro procesos que no podemos olvidar. Tenemos que saber muy bien lo que ocurrió para que nunca más vuelva a suceder”, afirma Micco.

La obra recorre día a día los hechos ocurridos desde el 18 de octubre hasta el 15 de noviembre. “Voy tratando día por día, desde el 18 de octubre hasta el 15 de noviembre, esa es la primera parte del libro. Recorrí Santiago el 19 en la noche y era una situación dantesca”.

Micco también aborda su trayectoria al frente del INDH, señalando que “nuestros informes son citados 20 veces, presentamos 3.200 querellas, exigimos reparaciones, en fin”, detalla, aunque reconoce también sus errores: “Yo hago un mea culpa. Cometí errores graves como director del INDH”.

Por último, Micco recuerda que tras manifestar que no creía que existieran violaciones sistemáticas a los derechos humanos, el debate se polarizó aún más. “Desde que dije que no creía que había violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, se empezó cada vez más a polarizar”, afirma.