EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Hub Emprende
26 Septiembre
Un día como hoy
26 Septiembre
Sintonía Crónica
26 Septiembre
Hablemos en Off
26 Septiembre

Sergio Micco y su trabajo en el Instituto Nacional de Derechos Humanos: “Yo hago un mea culpa. Cometí errores graves como director del INDH”

Sergio Micco reconoce errores como director del INDH

Micco por su trayectoria al frente del INDH, señalando que “nuestros informes son citados 20 veces, presentamos 3.200 querellas, exigimos reparaciones, en fin”

Por:

26 Septiembre, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

Sergio Micco, abogado y director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), abordó su libro Ocurrió en octubre, una crónica detallada de los acontecimientos que marcaron el estallido social en Chile.

“Escribí el libro porque ocurrieron cuatro procesos que no podemos olvidar. Tenemos que saber muy bien lo que ocurrió para que nunca más vuelva a suceder”, afirma Micco.

La obra recorre día a día los hechos ocurridos desde el 18 de octubre hasta el 15 de noviembre. “Voy tratando día por día, desde el 18 de octubre hasta el 15 de noviembre, esa es la primera parte del libro. Recorrí Santiago el 19 en la noche y era una situación dantesca”.

Micco también aborda su trayectoria al frente del INDH, señalando que “nuestros informes son citados 20 veces, presentamos 3.200 querellas, exigimos reparaciones, en fin”, detalla, aunque reconoce también sus errores: “Yo hago un mea culpa. Cometí errores graves como director del INDH”.

Por último, Micco recuerda que tras manifestar que no creía que existieran violaciones sistemáticas a los derechos humanos, el debate se polarizó aún más. “Desde que dije que no creía que había violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, se empezó cada vez más a polarizar”, afirma.

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 Johannes Kaiser y la Ley Indígena: “Termina con el tratamiento indigno que se les da a los mapuches”
02 Nueva Ley de permisología: Cuándo comienza a operar y qué trámites serán más expeditos
03 Brian Winter, editor general de Americas Quarterly: “La palabra consenso no entra mucho en la cabeza de Donald Trump (…) Las ...
04 Candidato Johannes Kaiser y su plan de derogar la Ley Indígena
05 Ahora serán 73: Gobierno extiende el listado de empresas que no pueden realizar huelgas
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST