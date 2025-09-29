EN VIVO

Juan Pablo Lavín por probabilidad de que Jeannette Jara gane la segunda vuelta: "Es bajísima o igual a 0"

Lavín aseguró que Jara tiene 0 probabilidades de ganar

“Para la candidata Jara era muy difícil un escenario de segunda vuelta con un sistema de voto voluntario y con voto obligatorio es prácticamente imposible”, agregó.

Por:

29 Septiembre, 2025

El gerente general de Panel Ciudadano UDD, Juan Pablo Lavín, se refirió al escenario electoral actual considerando los resultados de las encuestas presidenciales y quienes podrían llegar a una posible segunda vuelta, asegurando que la candidata del oficialismo Jeannette Jara, no ganará.

Según Lavín, “lo que cambia es cuando la gente se puede poner en el escenario real. Cuando uno mide la segunda vuelta hoy, para la gente es muy difícil tener que decidir en un escenario ficticio donde se vota por el mal menor”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que la derecha llega con ventaja a la competencia: “Las diferencias de ambos candidatos de derecha (Matthei y Kast) con Jeannette Jara son suficientes”, afirmó.

Además, Lavín subrayó que el sistema de voto obligatorio complejiza aún más la situación de la abanderada oficialista: “Para la candidata Jara era muy difícil un escenario de segunda vuelta con un sistema de voto voluntario y con voto obligatorio es prácticamente imposible”, aseguró, agregando que “la gente que está votando obligatoriamente, en 8 de cada 10, ocho están votando por la oposición”. 

En esa línea, el analista fue categórico respecto a las posibilidades de Jara: “La probabilidad de que Jeannette Jara gane la segunda vuelta es bajísima o igual a 0. En estos dos meses que quedan va a haber mucho movimiento”, puntualizó.

