Juan Pablo Lavín por probabilidad de que Jeannette Jara gane la segunda vuelta: “Es bajísima o igual a 0”

El gerente general de Panel Ciudadano UDD, Juan Pablo Lavín, se refirió al escenario electoral actual considerando los resultados de las encuestas presidenciales y quienes podrían llegar a una posible segunda vuelta, asegurando que la candidata del oficialismo Jeannette Jara, no ganará.

Según Lavín, “lo que cambia es cuando la gente se puede poner en el escenario real. Cuando uno mide la segunda vuelta hoy, para la gente es muy difícil tener que decidir en un escenario ficticio donde se vota por el mal menor”, explicó.

#HablemosEnOff | Juan Pablo Lavín sobre los resultados de las encuestas: “Lo que cambia es cuando la gente se puede poner en el escenario real. Cuando uno mide la segunda vuelta hoy, para la gente es muy difícil tener que decidir en un escenario ficticio donde se vota por el mal… pic.twitter.com/OIgzftqQnM — Radio Duna (@RadioDuna) September 29, 2025

En ese sentido, sostuvo que la derecha llega con ventaja a la competencia: “Las diferencias de ambos candidatos de derecha (Matthei y Kast) con Jeannette Jara son suficientes”, afirmó.

#HablemosEnOff | Juan Pablo Lavín sobre los resultados de las encuestas: “Las diferencias de ambos candidatos de derecha (Matthei y Kast) con Jeannette Jara son suficientes”. 🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX3qnG y en nuestros diales. pic.twitter.com/bG4X5kxN9k — Radio Duna (@RadioDuna) September 29, 2025

Además, Lavín subrayó que el sistema de voto obligatorio complejiza aún más la situación de la abanderada oficialista: “Para la candidata Jara era muy difícil un escenario de segunda vuelta con un sistema de voto voluntario y con voto obligatorio es prácticamente imposible”, aseguró, agregando que “la gente que está votando obligatoriamente, en 8 de cada 10, ocho están votando por la oposición”.

#HablemosEnOff | Juan Pablo Lavín sobre los resultados de las encuestas: “Para la candidata Jara era muy difícil un escenario de segunda vuelta con un sistema de voto voluntario y con voto obligatorio es prácticamente imposible”. 🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX2Sy8 y… pic.twitter.com/adMn2tZQ8N — Radio Duna (@RadioDuna) September 29, 2025

#HablemosEnOff | Juan Pablo Lavín sobre los resultados de las encuestas: “La gente que está votando obligatoriamente, en 8 de cada 10, ocho están votando por la oposición”. 🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX3qnG y en nuestros diales. pic.twitter.com/GPkk9I7a2R — Radio Duna (@RadioDuna) September 29, 2025

En esa línea, el analista fue categórico respecto a las posibilidades de Jara: “La probabilidad de que Jeannette Jara gane la segunda vuelta es bajísima o igual a 0. En estos dos meses que quedan va a haber mucho movimiento”, puntualizó.