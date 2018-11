Andrea Rotman, asesora del proyecto Endowment UC: “En Chile no hay una cultura de filantropía”

Andrea Rotman, asesora del proyecto Endowment UC, contó detalles en Nada Personal sobre esta iniciativa que busca crear un fondo permanente para financiar investigación, docencia y becas para los alumnos de la Pontificia Universidad Católica de Chile a través de donaciones filantrópicas.

“Es un fondo de reserva, un fondo patrimonial, que se forma en general con donaciones tanto de ex alumnos como de personas afines a la universidad. En Estados Unidos las universidades más importantes tienen Endowment y solamente usan el retorno de ese capital. Por lo tanto, sirve para financiar proyectos de largo plazo al generar flujo permanente”, partió explicando.

La especialista ejemplificó que “la Universidad de Harvard tiene un Endowment de 36 mil millones de dólares, y el retorno de ese monto le genera el 40% de los ingresos que hoy día tienen”.

“Nuestra meta es llegar el próximo año a 30 millones de dólares. En 10 años queremos llegar a 300 millones de dólares, y en 20 años a 500 millones de dólares”, reveló.

Rotman también contó que, hasta ahora, con más de un año desde que partieron, han juntado “poco más de 15 millones de dólares”, pero que “no ha sido una labor fácil, porque en Chile no hay una cultura de filantropía establecida”.

“Esta es oportunidad para Chile de que la Universidad Católica siga siendo lo que es, un formador de grandes profesionales, un aporte a la investigación, y que no haya nadie que no pueda estudiar en la Católica aunque no tenga recursos”, expresó.

Escucha la conversación completa en el audio.