Felipe Harboe y polémica nominación de Dobra Lusic a la Corte Suprema: “A la luz de los nuevos antecedentes, no veo ninguna razón para votar a favor”

El senador Felipe Harboe (PPD) se refirió a la polémica postulación impulsada por el gobierno de Dobra Lusic a la Corte Suprema, que ahora sumó un nuevo traspié debido a un informe judicial que revela llamados de la magistrada para recomendar a John Campos para que fuera nombrado notario.

“No solo me sorprende, sino que además me preocupa. Cuando le pregunté a la ministra Lusic cuál era su relación con John Campos, y efectivamente le dije que se rumoreaba que ella habría solicitado que este señor fuera notario interino, ella se limitó a decir que lo conocía hace mucho tiempo, que era un abogado, que tenía estudios en el extranjero muy prestigiosos, y que ahora se le intentaba demonizar. Lo que no dijo es que él tiene una condena por maltrato infantil cuando era director del Hogar de Cristo, les pegaba a los niños. Pero adicionalmente, tampoco dijo que ella había hecho gestiones frente a la Corte de Apelaciones”, partió criticando.

“Por lo menos pecó de omisión”, añadió.

El legislador deslizó que habría un intercambio de favores, ya que “que aparezca el señor Campos pidiendo votos para la ministra Lusic” deja ver que hay una situación que no está muy clara.

“El punto está en que cuando se le pregunta sobre este señor ella solo se limita a defenderlo, y no dice nada sobre que habría hecho esta gestión. Me parece poco satisfactoria su respuesta en la comisión. No me parece bueno ni sano que se produzcan estas cosas”, comentó.

Respecto a lo que podría pasar con la nominación de Lusic a la Corte Suprema, Harboe dijo que lo que se establece en el procedimiento es que el nominado por el presidente “tiene una sesión más bien formal en la comisión de Constitución, lo que es parte del problema que tenemos, que es la supremacía del Gobierno respecto del Parlamento”.

“Esto no es como el Senado norteamericano, donde se hace una investigación exhaustiva, se cuestiona, se hace una serie de audiencias, se puede volver a citar. Aquí eso no está contemplado. Entonces, esto va a ser decisión de cada senador y senadora”, analizó.

“A la luz de estos nuevos antecedentes no veo que haya ninguna razón para cambiar nuestra posición y votar a favor”, complementó.

Harboe también se refirió a la baja en los índices de victimización. Puedes escuchar la conversación completa en el audio.