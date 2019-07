Guido Girardi por aumento de VIH en Chile: “La Iglesia tiene una gran responsabilidad en todo esto”

El senador PDD Guido Girardi, miembro de la Comisión de Salud, comentó en Nada Personal las cifras que muestran que Chile es el país con mayor aumento de contagios de VIH en la región, y responsabilizó directamente a la Iglesia Católica.

“La Iglesia tiene una gran responsabilidad en todo esto. En los años noventa, cuando el VIH era mortal -todavía más grave que ahora-, cuando intentamos hacer una campaña para decir que había que usar condón, porque el condón podía evitar el contagio de una enfermedad mortal, la Iglesia no solamente estuvo en contra, sino que hizo una campaña por los medios de comunicación diciendo que no usaran condón porque no era cien por ciento seguro. Me pareció que era una acción casi criminal”, denunció.

“Cuando los gobiernos intentaban hacer campañas, la Iglesia impedían que se pudieran transmitir en Canal 13, que en ese tiempo les pertenecía, o en el Megavisión del señor Claro, que también era muy cercano a la Iglesia. Y luego, la Iglesia sistemáticamente fue vetando todas las campañas hasta establecer una suerte de autocensura a los ministerios de Salud, que nunca podían hablar del VIH y la sexualidad como se tiene que hablar, de manera clara, respetuosa y transparente”, agregó.

Sobre lo mismo, Girardi sugirió que “la estrategia debe tener un conjunto de instrumentos. Desde la educación sexual, hasta la promoción de preservativos, pasando por test rápidos a grupos de alto riesgo”.

“Porque efectivamente Chile tiene una tasa altísima de VIH, y además tiene una población de casos que no están identificados. Eso debe hacerse con respeto a los derechos humanos de las personas, con confidencialidad”, añadió.

