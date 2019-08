Huenchumilla pone en duda suspensión de Francisco Frei de la DC: “Un miembro del Tribunal Supremo me dijo que no han visto el tema”

El senador democratacristiano, Francisco Huenchumilla, se refirió en Nada Personal a la autodenuncia de Francisco Frei, hermano de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien habría sido parte de un eventual fraude con los negocios del ex Presidente de la República.

“Pasar a la historia de Chile como un presidente que fue estafado por su hermano es grave y doloroso”, comentó el legislador.

Al mismo tiempo, consultado sobre la suspensión de la militancia DC de Francisco Frei anunciada por el mismo partido, Huenchumilla dijo tener “información ambigua al respecto”.

“Alguien del Tribunal Supremo me decía por Whatsapp hace un momento que esto no lo había visto el Tribunal Supremo. Entonces, sería bueno que la directiva pudiera aclarar quién tomó esa decisión, porque quién puede suspender es el Tribunal Supremo. Y un miembro de este tribunal me dice que ellos no han visto el tema”, reveló.