Miguel Allende y variantes extranjeras: “La información es súper sesgada (…) Si se hiciera un análisis con más muestras no me sorprendería que hubieran porcentajes altos”

Miguel Allende, coordinador del Consorcio Genomas CoV2, director del Centro de Regulación del Genoma y académico de la Universidad de Chile, quien comentó sobre la cantiddad de análisis que se han hecho respecto a variantes extranjeras presentes en el país.

💬 #NadaPersonal | Miguel Allende y variantes extranjeras: “El ISP ha hecho secuenciaciones parciales (…) la información es súper sesgada, no hay muestras en la población en general. Si se hiciera un análisis con más muestras no me sorprendería que hubieran porcentajes altos” pic.twitter.com/nGb1ykM86V

— Radio Duna (@RadioDuna) March 25, 2021