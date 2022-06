Fiscal Emiliano Arias: “Las consecuencias de la suspensión e mi cargo importó que todas mis investigaciones sufrieran un daño irreparable”

El Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua, dictó veredicto absolutorio para el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, quien fue acusado de violación de secreto

Arias fue imputado por el fiscal regional de Magallanes Eugenio Campos por haber ordenado a su secretaria que ingresara al sistema de información interno de la fiscalía para rescatar antecedentes de una persona indagada por drogas y luego enviársela a su hermana en Puerto Montt.

En Nada Personal, Arias señaló:

#NadaPersonal Fiscal Emiliano Arias y trabajo con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott: “SI la institución es capaz de hacer un mea culpa, no habría ningún problema en seguir trabajando. Si no lo hace, no influiría mucho” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/7ihAyHXuJi

