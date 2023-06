Ministro Luis Cordero tras el pronunciamiento de la Suprema: “No me quedan dudas (…) una sentencia judicial, al igual que la Ley, se cumplen, no es un problema si la sentencia me gusta o no me gusta”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos se refirió al pronunciamiento de la Corte Suprema a los recursos de aclaración presentados por el Gobierno.

#NadaPersonal | @LuisCorderoVega y el pronunciamiento de la Suprema: "No me quedan dudas (…) una sentencia judicial, al igual que la Ley, se cumplen, no es un problema si la Ley me gusta o no me gusta"

🔷 En vivo https://t.co/Oz6xkdFFEm, canal 665 de VTR o en nuestros diales. pic.twitter.com/EkIqCpWvy2

— Radio Duna (@RadioDuna) June 9, 2023