Andrés Jouannet sobre la responsabilidad de los incendios en La Araucanía: “A mi me parece que las explicaciones fueron muy débiles. Un delegado no puede decir que su responsabilidad es hasta las 12 de la noche. Me parece que el Gobierno debe dar una respuesta”

El diputado y presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, se refirió a los recientes incendios que han afectado a La Araucanía, apuntando a la responsabilidad de las autoridades en la autorización de quemas controladas. Además, habló sobre su relación con el empresario chino Emilio Yang y una posible candidatura de Amarillos.

En este sentido, Jouannet, mencionó que: “yo dije el mismo día de que esto ocurrió que aquí había responsables y son aquellos que autorizan esto”.

Asimismo, respaldó la versión del fiscal Garrido respecto a que los incendios del fin de semana no estarían relacionados con la detención de Antihuen. “Yo me remito a un fiscal serio, como el fiscal Garrido, que dice que los incendios del fin de semana no tienen nada que ver con la detención de Antihuen. Los incendios se dieron en distintas zonas porque los días viernes y sábados se autorizó la quema. Es una negligencia gubernamental”, afirmó el parlamentario.

Jouannet también cuestionó las explicaciones entregadas por las autoridades sobre el manejo de la emergencia. “A mí me parece que las explicaciones fueron muy débiles. Un delegado no puede decir que su responsabilidad es hasta las 12 de la noche. Me parece que el Gobierno debe dar una respuesta”.

Por otro lado, el legislador se refirió a su relación con el empresario Emilio Yang, descartando cualquier vínculo profesional, comercial o político con él. “En una oportunidad me contactó por la posibilidad de exportar trozos de madera a China, pero eso no tuvo efecto porque vino la pandemia. Así como se inició, se cerró”, explicó Jouannet.

“No he tenido relación con él durante mi periodo parlamentario. No he tenido un vínculo profesional ni comercial con él, y tampoco político”, agregó.