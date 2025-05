Rodrigo Mundaca sobre su posible candidatura presidencial: “Vamos a esperar el resultado. Estamos atentos y agradecidos de quienes piensan que nosotros podríamos representar a aquellos sectores populares”

El gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se refirió al caso ProCultura, incluyendo el financiamiento, las recientes declaraciones del ministro Álvaro Elizalde y la polémica tesis de espionaje planteada por la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. Además, abordó una eventual candidatura presidencial.

Respecto al financiamiento entregado a la fundación, Mundaca precisó que “la mayor cantidad de recursos entre 2021-2023 provenían de los gobiernos regionales, pero hay que señalar que la transferencia de recursos que se le hizo a ProCultura fue una transferencia que estaba parada y avalada por la Ley de Presupuestos del año 2023”.

En cuanto a la reciente declaración del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, el gobernador mencionó: “La verdad es que los problemas que estamos enfrentando dice relación con que en su declaración, lo que hizo es debilitar el proceso de descentralización, indicarnos una responsabilidad que mientras en la práctica no haya cosa juzgada, preferimos ser cautos”.

Mundaca también abordó la polémica tesis de espionaje planteada por la presidenta del Frente Amplio. “Creo que esta tesis por parte de la presidenta del Frente Amplio no tiene unidad de criterio ni acción, su propio candidato se ha alejado y no suscribe esa tesis, formular algo así es temerario”, afirmó. No obstante, reconoció que “el Estado ha realizado prácticas de espionaje en el marco del 18 de octubre del 2019”.

Finalmente, consultado sobre una posible candidatura presidencial, Mundaca no descartó la posibilidad: “Estamos esperando, vamos a esperar el resultado. Estamos atentos y agradecidos de quienes piensan que nosotros podríamos representar a aquellos sectores populares”.