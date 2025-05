Héctor Sánchez sobre la tramitación de las licencias médicas: “Es muy permisiva e insuficiente, principalmente en el caso de los empleados públicos, porque el Compin nunca ha trabajado bien”

El exsuperintendente de Isapres, Héctor Sánchez, se refirió al mal uso de las licencias médicas, los funcionarios públicos que hicieron uso de ellas para viajar y la Ley 21.746 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas.

En cuanto a los funcionarios públicos que renunciaron a sus cargos por hacer uso de licencias médicas para viajar, Sánchez fue claro al mencionar que “no evitan el sumario, puede renunciar y posteriormente el sumario sigue su curso, y a continuación puede ser sancionada exactamente igual que si no hubiera renunciado”.

En cuanto a la Ley 21.746 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, señaló que es un norma suficientemente dura, pero “tiene que ser aplicada con mucho criterio porque se corre el riesgo de que si la legislación se aplica con poco criterio, puede producir una disminución de las licencias médicas que realmente las necesitan”.

Por otra parte, señaló que la tramitación de las licencias es “muy permisiva e insuficiente, principalmente en el caso de los empleados públicos, porque el Compin nunca ha trabajado bien”.

Y agregó que “el beneficio ya no puede seguir siendo con un 100 % de la tasa de reemplazo de la renta del trabajador porque eso incentiva a que se pidan más licencias médicas”.

Por último, enfatizó en la importancia de una nueva let que regule el mal uso de licencias médicas. “Si esto no se toma enserio y no se hace una nueva ley, van a pasar unos mese y volveremos a lo mismo porque el sistema está mal desde adentro”.