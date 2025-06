Jorge Correa Sutil sobre el Frente Amplio: “No creo que el Frente Amplio inventó el estallido social ni son capaces de transformar al país en un maldito infierno, la violencia no partió generada por el FA”

El abogado y exsubsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, se refirió a su inesperada aparición en la franja electoral del diputado Gonzalo Winter, el Gobierno de Boric y su posición frente a las elecciones presidenciales.

Respecto a la franja electoral, Correo Sutil señaló: “Si fuera parte de los 30 años me sentiría orgulloso, pero la voz en off hablaba de los abusos, de la desigualdad, de la corrupción y me parece que hemos vivido más años de corrupción últimamente. Creo que esa franja mentía y sobre todo mostraba una falta de haber aprendido la lección luego del fracaso del primer año de este Gobierno”.

Correa Sutil también abordó el desempeño de la administración del presidente Gabriel Boric, reconociendo que “no ha habido grandes pugnas, es una coalición que ha funcionado en el poder, no estoy seguro de que funcione en la oposición; si gana la derecha, es probable que se marque con mucha nitidez las dos o tres centro izquierdas que existen en el país”.

Respecto al rol del Frente Amplio en el estallido social, fue claro al señalar: “No creo que el Frente Amplio inventó el estallido social ni son capaces de transformar al país en un maldito infierno. La violencia no partió generada por el FA. Los agentes de la violencia fueron otros y despreciaban al Frente Amplio”, sostuvo.

Finalmente, consultado sobre el escenario presidencial y las eventuales definiciones de candidaturas en la centroizquierda, Correa Sutil mencionó: “Mi posición es mucho más cómoda que la de Landerretche, mi posición es la de un adherente a Tohá, un independiente, y ese independiente verá el escenario que viene. No me pongo aún en ese escenario”.