Senador Jaime Quintana: “Jeannette Jara no es Daniel Jadue ni ningún otro representante del Partido Comunista”

Senador Jaime Quintana sobre la derrota de Carolina Tohá: “Efectivamente fue doloroso. Nuestro sector es necesario, el socialismo democrático no puede desaparecer porque no se decreta. Es más bien un espacio cultural donde las personas votan y participan, y cuando el socialismo democrático no está presente, ahí vimos cómo fueron los procesos constitucionales.”

Senador Jaime Quintana sobre el resultado de las primarias: “Si finalmente triunfa Jeannette Jara, nosotros creemos que no gobierna el comunismo. El PC es uno de ocho partidos, de coaliciones que conforman esta alianza que ha sustentado el gobierno del Presidente Boric.”

Senador Jaime Quintana sobre las preocupaciones del PPD: “Nosotros esperamos influir, yo lo conversé con la candidata Jeannette Jara. A nosotros nos preocupan aquellas ideas. También hubo críticas del Frente Amplio a esos mismos textos presentados en su momento, como si eso pudiera ser la base de este trabajo colectivo que vamos a asumir.”

Senador Jaime Quintana sobre los estatutos de garantía en esta coalición: “Jeannette Jara no es Daniel Jadue ni ningún otro representante del Partido Comunista. Es una persona que tiene cualidades, como las que ustedes y yo hemos leído estos días, que han señalado que ella no solo tiene habilidades blandas, también tiene conocimientos económicos. Por eso mismo, ella está mostrando una apertura a recoger otras ideas, entre ellas, las del PPD.”

Senador Jaime Quintana en el caso de que Jeannette Jara sea Presidenta: “¿Cuánta autonomía va a tener Jeannette Jara respecto a su propio partido? Porque esa es la clave. Porque si finalmente el partido le va a permitir a ella tomar un rumbo que seguramente implica muchas definiciones de políticas públicas, de legislación, de declaraciones, ella va a tener que tomar un camino que se contrapone al de su partido.”