“Da para pensar mal”: Presidente del Colegio de Abogados sobre el caso del sicario Osmar Ferrer

El presidente del Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara, conversó a propósito del documento emitido por la Justicia que permitió la libertad de Osmar Ferrer, sindicado como uno de los autores del crimen del “Rey de Meiggs” y quien debía permanecer en prisión preventiva.

Respecto a la rapidez con la que actuó Gendarmería al liberar a Osmar Ferrer, señaló que: “No solo es el Poder Judicial, intervienen varios organismos. También es Gendarmería la que tiene que cumplir las resoluciones, y, naturalmente, si estas merecen un grado de duda, tienen que preguntar antes de cumplirlas ciegamente, sobre todo en un caso tan grave.”

Sobre los procedimientos de los tribunales con Gendarmería, dijo que: “Existen protocolos bastante estrictos para todo lo que se refiere a la emisión de resoluciones que otorgan la libertad a las personas. Existe también la instrucción o el procedimiento para que eso se cumpla con celeridad, porque no puede estar privada de libertad una persona que el tribunal ha dejado en libertad. Ahí juegan en tensión la eficiencia, la seguridad y los derechos de las personas.”

Vergara comentó sobre la resolución de Osmar Ferrer, y destacó que: “No cabe duda de que estamos ante un error gravísimo, a tal punto que hoy ocurrió algo que yo nunca había visto: que dieran una conferencia o una declaración pública, en persona, la presidenta subrogante de la Corte Suprema, junto al ministro de Justicia y al fiscal nacional del Ministerio Público, dando cuenta de que se iba a investigar qué era lo que había pasado. Se trata de una situación excepcional.”

Ante la pregunta de Matías del Río, sobre si hay ó no hay cooperación tecnológica entre las cárceles y el Poder Judicial, el abogado explicó que: “Existen protocolos y existen sistemas que se actualizan periódicamente, pero claramente hay que hacerles un nuevo ajuste. En teoría, todos estos sistemas funcionan de modo más o menos eficiente porque operan con firmas electrónicas avanzadas, lo que no da lugar a falsificaciones. No debería ocurrir. Existe una comisión de coordinación que está vigente precisamente para mantener todos estos procedimientos actualizados.”

Además, hablón sobre los procedimientos generales de Gendarmería, y expuso que: “Por lo que he visto, esto funciona de modo bastante estricto. Una persona que obtiene su libertad no sale a los 10 minutos, demora bastante porque el sistema es lento, y está bien que lo sea. Pero no puede ser que una persona con orden de libertad permanezca detenida más allá del resto de ese día. Cuando se da una orden de libertad, debe cumplirse ese mismo día.”

Y, sobre la rápida liberación del presunto sicario Osmar Ferrer, manifestó que: “Da para pensar mal.”