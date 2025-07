“Yo siento que es un gustito personal del Presidente”: Senador Iván Moreira sobre la cumbre Democracia Siempre

El senador Iván Moreira, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, se refirió a la cumbre del progresismo, Democracia Siempre, realizada por el Presidente Boric.

Sobre la cumbre Democracia Siempre, el senador señaló: “Esto parece una reunión de presidentes de izquierda que sacan una declaración. Yo siento que es un gustito personal del Presidente. Y la verdad es que en 15 días esto es algo que se va a olvidar. Yo no le daría la connotación que se le está dando.”

Respecto a las declaraciones que dieron todos los presidentes reunidos, manifestó: “Lo que me llama la atención es que en la declaración que sacaron ellos no veo que digan nada de regímenes que no son democráticos, como Cuba, Honduras ni Venezuela. ¿Qué pasa con la inmigración ilegal? ¿Con el terrorismo? Y una cosa muy importante que le ha estado pasando a todas las sociedades es el tema de la corrupción. No se dice nada de eso.”

Asimismo, se refirió a la relación con Estados Unidos, advirtiendo: “No le sigamos tocando la oreja a Trump, porque nunca se sabe lo que va a hacer. Pero no podemos invocar cada cosa que hagamos preguntándonos si le gustará o no al Presidente Trump.”

Además, agregó: “Yo creo que se da como si estuviera solo preocupado de Chile, pero hay que tener tranquilidad, este es un gobierno que se va, y eso lo sabe el gobierno norteamericano. No veo que exista un interés en castigar a Chile, porque si existiera, nos habrían quitado la visa waiver hace mucho tiempo.”

Y sobre la gestión del Gobierno de Boric, señaló que : “Este es un muy mal gobierno. Entonces, obviamente, con esta reunión él no va a mejorar la imagen que pueda tener. Quizás se está preparando para ser protagonista cuando se vaya de Presidente, en el sentido de mantener una relación con presidentes afines que van a seguir en el poder. Aquí puede pasar cualquier cosa.”