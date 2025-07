Ignacio Walker sobre el comunismo: “En Chile siempre ha habido un sector muy militantemente anticomunista”

El expresidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, se refirió a la carta firmada por seis expresidentes de la DC que manifiesta su rechazo a la candidatura de Jeannette Jara. Además, habló swobre la postura de los chilenos frente al comunismo.

Walker, señaló que él ya no es militante de la DC, razón por la cual no fue invitado a firmar la carta: “Yo renuncié al partido hace dos años y medio. Siempre seré demócrata cristiano hasta que me muera, porque esto es un tema de doctrina, de política, de historia. Pero la verdad es que fui cinco años presidente de la DC; creo conocer bien a mi partido.”

Respecto a la decisión tomada por los ex líderes del partido, manifestó: “Yo le atribuyo mucho valor a la carta de seis expresidentes del partido, que hoy día son siete porque se sumó Enrique Krauss. Y aunque no soy militante, yo hago mía esa carta porque realmente creo que refleja muy bien lo que es el sentir de la militancia de la DC.”

En el caso de que la DC apoyé la candidatura de Jeannette Jara dijo: “Hay un grupo de dirigentes —muy legítimamente— que ha dicho que hay que apoyar a la candidata. Y en esta carta dicen: ‘Adherimos a la conducción de Alberto Undurraga, presidente del partido’, y su posición es que la DC no debiera apoyar la candidatura de Jara. Y dice la carta de ayer: por razones doctrinarias, históricas y de coherencia.”

Asimismo habló sobre el anticomunismo presente en el país: “En Chile siempre ha habido un sector muy militantemente anticomunista. Eso existe. Hay un tercio anticomunista, y eso está presente en nuestra historia hace más de un siglo. La DC evitó este anticomunismo. Frei Montalva decía: ‘Hay una cosa peor que el comunismo, y es el anticomunismo’.”