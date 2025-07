Ascanio Cavallo y la candidatura de Jara: “El problema no es con su coalición, es con su propio partido”

El analista político, periodista y columnista Ascanio Cavallo conversó sobre el escenario presidencial, abordando temas como las encuestas, el rol del centro político, el apoyo incierto de la centroizquierda a Jeannette Jara, los conflictos internos del Partido Comunista, y los problemas estructurales que enfrenta la candidata. Además, analizó las campañas de José Antonio Kast y Evelyn Matthei.

Cavallo se refirió al papel de Dorothy Pérez en la investigación sobre las licencias médicas, destacando el impacto de su labor fiscalizadora: “Las fiscalizaciones puntuales dejan de ser puntuales cuando son frecuentes o cuando afectan a distintos ámbitos del Estado. Lo que hemos descubierto respecto de las licencias es algo que podíamos sospechar, pero nunca precisar con la magnitud con que ella lo hizo, y eso cambia el tono de la discusión.”

#NadaPersonal | Ascanio Cavallo sobre Dorothy Pérez: “Las fiscalizaciones puntuales dejan de ser puntuales cuando son frecuentes o cuando afectan a distintos ámbitos del Estado. Lo que hemos descubierto respecto de las licencias es algo que podíamos sospechar, pero nunca precisar… pic.twitter.com/LaHgniGTyE — Radio Duna (@RadioDuna) July 25, 2025



Además, Cavallo se refirió a las encuestas presidenciales, señalando que aún carecen de elementos clave para ofrecer una imagen precisa del escenario electoral: “Son indicadores de tendencia a los que todavía les falta un poco —o mucho. Primero, les falta traducir mejor la cifra de ‘no sabe o no contesta’. Y falta un dato crucial, que es la lista final real de los candidatos presidenciales que va a haber. Hay seiscientas y tantas personas hasta ayer, de las cuales saldrán al menos unas cuatro. Habrá al menos tres o cuatro de esos 600 que recolectarán las 35 mil firmas.”

#NadaPersonal | Ascanio Cavallo sobre las encuestas presidenciales: “Son indicadores de tendencia a los que todavía les falta un poco —o mucho. Primero, les falta traducir mejor la cifra de ‘no sabe o no contesta’. Y falta un dato crucial, que es la lista final real de los… pic.twitter.com/p4UmaXcnRN — Radio Duna (@RadioDuna) July 25, 2025

Respecto a las posibles definiciones del centro político en Chile, Cavallo explicó que cualquier acercamiento hacia Evelyn Matthei desde la centroizquierda requerirá tiempo y condiciones específicas: “Para que ocurra el traspaso de gente de la centroizquierda eventualmente a Evelyn Matthei, tiene que pasar un tiempo; no puede ocurrir justo después de la primaria. Tiene que pasar un periodo en el que se sedimenten las opiniones, y a algunos les resulte intragable votar por Jara. Tienen que ocurrir varios fenómenos.”

#NadaPersonal | Ascanio Cavallo sobre el centro político en Chile: “Para que ocurra el traspaso de gente de la centroizquierda eventualmente a Evelyn Matthei, tiene que pasar un tiempo; no puede ocurrir justo después de la primaria. Tiene que pasar un periodo en el que se… pic.twitter.com/PD0wX0MQM3 — Radio Duna (@RadioDuna) July 25, 2025



El analista también se refirió al apoyo incierto de la centroizquierda a Jeannette Jara, señalando un clima de confusión y falta de definición en ese sector: “La veo muy confundida, con muchas dudas, con mucho temor de lo que pueda pasar. Y con una enorme diversidad de opiniones. En ese campo político no hay mucha costumbre de abstenerse o votar en blanco; hay más bien una sed de participación, aunque nadie se la pida. Son raras las personas como Landerretche que dicen: ‘yo no puedo, voy a anular’.”

#NadaPersonal | Ascanio Cavallo sobre el apoyo de la centroizquierda a Jara: “La veo muy confundida, con muchas dudas, con mucho temor de lo que pueda pasar. Y con una enorme diversidad de opiniones. En ese campo político no hay mucha costumbre de abstenerse o votar en blanco;… pic.twitter.com/GRE8ap7uxO — Radio Duna (@RadioDuna) July 25, 2025



Cavallo también abordó las limitaciones estructurales que enfrenta la candidatura de Jeannette Jara, marcando un techo en su nivel de apoyo: “Primero, hasta ahora no supera el monto que recibe el gobierno, todavía no llega al 30%, que es más o menos lo que uno ha visto como apoyo al gobierno y al Presidente Boric. Eso todavía no lo alcanzan, y hay que esperar que eso ocurra, aunque me parece que no va a ir mucho más allá. Tengo la impresión de que su apoyo va a estar limitado a ese mundo. Incluso en segunda vuelta, me atrevería a decir —a menos que pasen cosas inesperadas, como que haya un candidato entremedio que altere las cosas, o que se le produzca un problema muy serio a José Antonio Kast—.”

#NadaPersonal | Ascanio Cavallo sobre los problemas estructurales de Jara: “Primero, hasta ahora no supera el monto que recibe el gobierno, todavía no llega al 30%, que es más o menos lo que uno ha visto como apoyo al gobierno y al Presidente Boric. Eso todavía no lo alcanzan, y… pic.twitter.com/1HdgCcIp0J — Radio Duna (@RadioDuna) July 25, 2025



Además, Cavallo apuntó al Partido Comunista como el principal obstáculo dentro de la candidatura de Jeannette Jara, destacando tensiones internas que han afectado su campaña: “El más grave de todos es el Partido Comunista, que no la quiere como candidata. Que ha hecho, como nunca había hecho con nadie, una gala de autoritarismo interno para oponerse sistemáticamente a ella, sabotearle su programa —que hoy día ya no es su programa, es su ritmo. Le han adelantado los voceros, la gente que va a participar. Antes, Jadue incluso reveló que se iba a salir del partido. Ha habido sabotaje permanente. Ella tiene un problema con su partido, antes que con su coalición o con los electores chilenos.”

#NadaPersonal | Ascanio Cavallo sobre los problemas estructurales de Jara: “El más grave de todos es el Partido Comunista, que no la quiere como candidata. Que ha hecho, como nunca había hecho con nadie, una gala de autoritarismo interno para oponerse sistemáticamente a ella,… pic.twitter.com/SOsNgAPV0V — Radio Duna (@RadioDuna) July 25, 2025

Sobre José Antonio Kast, Cavallo destacó dos aspectos clave de su estrategia electoral: “Me parece que hay dos cosas que Kast ha hecho muy bien. Una es que ha estado en campaña hace muchos meses y, hasta donde entiendo, es el candidato que probablemente más ha recorrido el país. Y aparentemente, por los datos que yo conozco, su fortaleza en regiones lo confirma. Y lo otro, más que moderar su programa, yo creo que ha girado hacia una idea inteligente: ‘yo vengo a hacer un gobierno de emergencia’.”