Pamela Ortiz y caso Los Tatas del Pan: “Ellos no han cerrado todavía ni les hemos dicho que cierren”

La directora de Obras de la Municipalidad de Vitacura, Pamela Ortiz, se refirió al caso de la panadería Los Tatas del Pan.

Ortiz señaló que: “Me gustaría aclarar ciertos tópicos. Ellos no han cerrado todavía ni les hemos dicho que cierren. A la fecha, tienen su permiso de obra menor y están próximos a obtener la recepción final del permiso. Solo tienen que demoler una edificación muy ruinosa y precaria que tienen en el patio trasero del inmueble, y certificar las instalaciones del horno, de gas, de ventilación y de electricidad. Con eso obtienen su recepción. Ellos podrían haberlo hecho con antelación.”

Respecto a la permisología, la directora señaló que: “Tramitar permisos es bastante engorroso, pero también entiendo que es difícil para la gente no experta entenderlo. La realidad no es tan así. Es cierto que ellos ingresaron una solicitud de permiso de edificación el año 2021 y se hicieron las observaciones, pero se les venció el plazo y no subsanaron ninguna observación. Durante el resto de 2022 y todo 2023 no hicieron nada. Volvieron a ingresar un permiso a la municipalidad el año pasado y lo obtuvieron, por lo tanto, no son cuatro años.”

Además,a gregó: “Es verdad que con el tiempo se ha vuelto muy dificultosa para todos. Pero también es cierto que las personas, los arquitectos, los revisores independientes, muchas veces no tienen la experiencia respecto a la norma, porque el hecho de ser arquitecto no significa que la dominen. Este oficio se aprende día a día con la experiencia.”