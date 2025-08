Ignacio Briones sobre plan de Matthei la “Pyme Waiver”: “Le permite a la pyme partir operando el día uno”

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió a la generación de empleo, la formalización laboral y las propuestas económicas impulsadas por la candidatura de Evelyn Matthei.

Ignacio Briones, advirtió sobre la urgencia de enfrentar la crisis laboral que vive el país: “Este tema va a estar arriba en lo económico, porque la economía siempre se traduce en cómo se expresa de forma concreta para las personas, y la más directa es el trabajo. Hoy tenemos una emergencia laboral, como dije hace mucho, mucho tiempo, y no me pescaron mucho.”

En esa línea, Ignacio Briones planteó que una de las prioridades debe ser facilitar la creación de empleo formal, especialmente desde las pymes: “Acá hay que crear empleo de calidad, es la primera medida de reformalización. La candidata Matthei lo ha dicho repetidas veces: tener un subsidio al empleo formal como forma de incentivarlo. Y los permisos, que a veces los centramos demasiado en los grandes proyectos, pero no podemos olvidar que también hay micropermisología que afecta a la pyme, que es gran creadora de empleo”.

Además, Briones valoró la propuesta “Pyme Waiver” de Evelyn Matthei orientada a facilitar el funcionamiento de las pymes desde el primer día: “Cuando emprendedores dicen: ‘Hice todo lo posible por ser formal, pero me lo hicieron imposible, no pude’, como dijo la candidata, tener un Pyme waiver, que es un permiso simplificado que le permite a la pyme partir operando el día uno y le da un plazo de un año para sacar el resto de los permisos, me parece que va en la dirección correcta. Que el Estado sea un facilitador y no un impedimento.”

Por otro lado, destacó el potencial que tiene el país para retomar el crecimiento económico y llamó a dejar atrás el pesimismo: “Lo dijeron Matthei y Marcel, y yo me inscribo en la misma línea: Chile tiene una oportunidad gigante de tirar para arriba. Acá hay que dejar el pesimismo de lado; hay gente que como que disfruta con que nos vaya mal. No estamos condenados. Chile tiene una gran oportunidad en sus riquezas naturales. Hay que ponerse ambiciosos y fijarse metas para aumentar la producción.”

Para iniciar ese camino de crecimiento, Briones apuntó a combinar metas ambiciosas con reformas concretas y urgentes en materia tributaria:

“No existe el éxito sin trabajo. Hay un plan de mediano-largo plazo con un punto de llegada ambicioso. Es lo que nosotros creemos para partir. Para comenzar hoy día, creo que existe un diagnóstico claro: la tasa de impuesto corporativo es muy alta. Estamos en 27%, la OCDE más cercana está en 23%. Hay que bajarlo de inmediato con una ley corta.”

Consultado por la participación de Luis Eduardo Escobar en el equipo económico de Matthei, Briones fue crítico respecto a su rol en los retiros de fondos previsionales: “Pésima noticia que haya apoyado esa pésima, desastrosa política pública que todavía estamos pagando. La candidata Jara hablaba de que la inflación había bajado, como si fuera mérito del Gobierno y no del Banco Central. Del 14% se le olvidó decir que esa inflación, en gran parte, fue infligida por aquellos populistas que impulsaron los retiros. Espero que no volvamos a repetir ese error.”