Catalina García sobre el uso de pantallas en jóvenes: “Es un tema a ocuparse más que preocuparse”

Catalina García, directora de Desafío Educa, especialista en convivencia digital y profesora conversó sobre los desafíos actuales frente al uso de dispositivos móbiles en la infancia y en la adolescencia y las repercusiones en el desarrollo de los jovenes.

García hizo un diagnóstico respecto al uso de pantallas en jóvenes y señaló: “Es un tema a ocuparse más que preocuparse. Creo que, así como dijo Josefina, distintas generaciones han tenido distintos desafíos. Hoy día este es uno de los más importantes, porque es un escenario que no conocíamos. Es algo totalmente nuevo para los padres y para niños y jóvenes que transitan por su infancia y adolescencia con un nuevo elemento: las pantallas. Llegaron para quedarse.”

Además, hizo una comparación entre la crianza antes y después de la creación de las pantallas: “El libro La generación ansiosa lo muestra claramente. Gran parte de todas las habilidades que se desarrollan en la infancia y la adolescencia tienen que ver con instancias que deben estar alejadas de las pantallas. Hay una sobreprotección del mundo real y una subprotección del mundo virtual.”

Asimismo, mencionó señales de alerta a la adicción de dispositivos: “Tiene que ver con el contenido que me llega y que luego busco de manera compulsiva para tener esa gratificación. En el caso de los dispositivos, la adicción va en esa línea: el contenido al que puedo acceder me lleva a querer más, porque tiene un componente adictivo. En el caso de la pornografía, antiguamente había un relato que yo tenía que conseguir. (…) Lo que muestran los estudios ahora es que los niños acceden al primer contenido pornográfico no buscado a los 9 o 10 años.”