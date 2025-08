Jorge Alessandri sobre candidatura de Matthei: “Ese gran sacrificio significa ir de presidenta y significa gobernar Chile”

El diputado Jorge Alessandri desmintió haber sugerido que Evelyn Matthei debía bajar su candidatura y aclaró que, por el contrario, la apoya como la opción de liderazgo para Chile.

El diputado desmintió haber dicho que el “gran sacrificio” de Evelyn Matthei sería bajar su candidatura presidencial: “Lo que yo dije es que estaba seguro de que Matthei amaba mucho a Chile y que estaba dispuesta a hacer un gran sacrificio. Ese gran sacrificio significa ir de presidenta y significa gobernar Chile. Retirarse de la carrera no es el sacrificio; irse a vivir a la playa es todo lo contrario.”

Además, Alessandri llamó a la unidad opositora y ofreció ceder su cupo parlamentario por una lista única: “Yo llamo a Kaiser, a Kast, a pensar en el Chile largo, en el grande, en el en serio. Todos estamos dispuestos a hacer sacrificios, yo fui el primero. Notifiqué a Guillermo Ramírez, el presidente de mi partido, le dije: disponga de mi cupo para la lista única. Si quiere mi baja, si quiere, me baja de zona. No basta con hablar, también hay que hacer el esfuerzo personal.”

Asimismo, respondió a las declaraciones del diputado Miguel Mellado, quien aseguró que muchos parlamentarios no apoyan la campaña de Matthei: “Quizás ese es un problema de RN, no lo veo en la UDI. Y más que la línea, lo que no les gusta o lo que no nos gusta son los números de las encuestas.”