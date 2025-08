Senador Coloma sobre Matthei: “Tiene el liderazgo, la capacidad de convocar mayorías”

Josefina Ríos y Matías del Río conversaron con el senador Juan Antonio Coloma, coordinador político de la candidatura de Evelyn Matthei, sobre el rumbo de la campaña, el escenario político actual y la opción de una lista unitaria en la oposición.

Consultado por su rol en la candidatura de Evelyn Matthei, el senador Juan Antonio Coloma explicó los motivos de su incorporación al equipo político y analizó el contexto que enfrenta el país: “Nosotros ingresamos a petición de Evelyn Matthei y Diego Paulsen, en la lógica de fortalecer una campaña en sus 100 días, que son los más importantes, que son los últimos. Yo siento que Chile hoy está desesperanzado, tiene un problema severo en seguridad, empleo y vivienda. Hay una responsabilidad enorme del gobierno y que su continuidad le haría muy mal a Chile.”

En ese contexto, el senador Coloma profundizó en los desafíos de la candidatura y en el liderazgo que, a su juicio, representa Evelyn Matthei:

“Hay que terminar con la lógica de los diagnósticos y entrar en la lógica de las respuestas y soluciones reales. Y creo que Matthei tiene el liderazgo, la capacidad de convocar mayorías, las ideas necesarias para enfrentar esta elección, que es una de las más complejas que nos ha tocado vivir.”

Además, Coloma destacó el rol que jugarán en esta etapa final de la campaña y defendió las cualidades que, según él, distinguen a la exalcaldesa:

“Estos 100 días vamos a ayudar, porque yo sí creo que, cuando uno dice ‘¿cómo me imagino yo resolviendo esos problemas, de empleo, de seguridad, de vivienda?’, yo tiendo a pensar que ahí sí vale la experiencia y la eficiencia, que son las dos cosas que más han faltado en este gobierno. Yo no sé si alguien distinto a Evelyn Matthei tiene justamente esas condiciones.”

Respecto a su papel dentro del equipo de campaña, el senador Coloma subrayó la importancia de construir un mensaje claro y comprensible para la ciudadanía: “A mi juicio, es afinar bien el relato, y eso es muy relevante. No es fácil, es complejo. Hay que afinarlo conforme a que ese mensaje en el que yo sí creo, sea perceptible por la ciudadanía.”

En su análisis del momento político que atraviesa el país, Coloma hizo un llamado a superar las divisiones ideológicas y apuntó directamente al rol del gobierno actual: “Salir un poco de las lógicas de derecha e izquierda y entender que hoy día estamos frente a un país desesperanzado, que tiene problemas que parecen insolubles en materia de seguridad, de empleo —lo que es crear 141 mil empleos en un año es bien pobre, como en cualquier escenario que tiene problemas— y también en salud. Frente a esa desesperanza, hay una responsabilidad de quienes hoy día nos gobiernan. Para mí, la continuidad del gobierno sería la peor noticia que puede tener Chile.”

Profundizando en el enfoque de la campaña, el senador Coloma destacó la necesidad de propuestas concretas y valoró las cualidades que, según él, encarna la exalcaldesa: “Lo que necesitamos hoy día es quién tiene la mejor capacidad, no de hacer un diagnóstico, sino de resolver esos problemas que hoy día tienen a Chile desesperanzado. A mi juicio, eso tiene que ver con liderazgo para obtener la capacidad de gobierno y la capacidad de lograr los cambios con la vocación de incluir y sumar, y eso creo que es Evelyn Matthei: la que tiene esas mejores condiciones.”

Consultado por las diferencias dentro del sector, Coloma se refirió al liderazgo de José Antonio Kast y marcó un contraste con la figura de Matthei: “Yo creo que tienen fortalezas diferentes, ideas diferentes, cada uno tiene su vocación. Creo que, en el Chile de ahora —es lo que yo pienso—, creo que hoy día hay que ver quién tiene la mejor capacidad de respuesta y de cambio real.”

Al referirse a las negociaciones parlamentarias, el senador Coloma enfatizó la importancia de la unidad opositora y reconoció las diferencias con el Partido Republicano: “Chile Vamos ha hecho un esfuerzo máximo por tratar de generar una lista única, que es una forma de que, si tenemos un potencial de votos X, no es lo mismo dividirlo por uno que por dos. Creo que la posibilidad de tener una mayoría hoy en día en el Parlamento es posible. Como todo en la vida, esto es de a dos: no se saca nada con tener el ánimo y la voluntad si no existe la misma convicción del otro lado. Yo entiendo que Republicanos tienen otros argumentos.”

En la misma línea, Coloma destacó el valor simbólico y estratégico de una lista unitaria, apelando a la experiencia del plebiscito constitucional: “Estamos hablando de lo que son las convicciones. Yo creo que la energía que genera una unidad es muy potente. Probablemente no se veía un potencial electoral de un mundo de las oposiciones que se pueda asemejar al del Rechazo.”