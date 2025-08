Luis Eduardo Escobar sobre el plan económico de Jeannette Jara: “Sería absurdo negarse a que el sector privado juegue el papel preponderante, porque de hecho lo juega”

Luis Eduardo Escobar, economista y coordinador del programa económico de Jeannette Jara, conversó sobre el sistema previsional, el rol del Estado en la economía y las propuestas en materia laboral de la candidata.

Consultado sobre sus declaraciones previas en La Tercera, Luis Eduardo Escobar reafirmó sus dichos y destacó la importancia de la coherencia política: “Lo sostengo. No me ha generado mayor polémica dentro del comando. Y creo que lo que dije ahí es lo que pienso, y que lo más importante en este tipo de relaciones políticas es decir lo que uno piensa y cumplir las palabras.”

En esa misma línea, al abordar el enfoque económico presentado por Jeannette Jara durante las primarias, Escobar destacó que su candidatura conectó con preocupaciones ciudadanas más allá de los detalles técnicos del programa: “Creo que Jeannette Jara lo ha dicho claramente. Aquí hay varias etapas. La elección de las primarias tiene que ver con una discusión al interior de la centroizquierda, y más que las propuestas específicas que hizo, yo creo que la gente interpretó que era una poderosa candidata, capaz de transmitir una cierta preocupación por el estado de la controversia política, la preocupación por la gente, la necesidad de que las personas tengan buena salud, pensiones…”

Profundizando en el impacto de las propuestas económicas durante la campaña, Escobar reconoció que, más allá del contenido programático, lo que primó fue la figura de la candidata: “En general la gente vota por los candidatos más que por los programas. No me atrevo a dar un número, pero te diría que somos muy pocos los que leímos las siete páginas. La mayor parte de la gente que fue a votar, estoy seguro de que no las conoce. Ellos votaron porque Jeannette Jara les daba confianza.”

Respecto al alcance del programa de Jeannette Jara y su representación política, aclaró que la candidatura trasciende al Partido Comunista y debe reflejar una visión más amplia de la coalición: “Primero, Jeannette Jara hoy en día no es la candidata del PC, ella es la candidata de la coalición de centroizquierda que incluye a 10 partidos políticos. Por lo tanto, tiene que tener un programa que refleje los intereses de esa agrupación y no un programa que refleje exclusivamente los intereses del PC. (…) Sobre ciertos temas nos vamos a poner de acuerdo.”

A propósito del debate sobre el rol del Estado en la economía, cuestionó la interpretación tradicional del concepto de subsidiariedad y marcó distancia con su uso histórico: “Segundo, tú das por sentado el concepto de rol subsidiario del Estado como ‘el’ concepto. Primero, yo no lo he usado… Lo que tú estás llamando subsidiario no es lo que la dictadura llamaba subsidiario. El rol del Estado subsidiario en la Constitución del 80 dice que el Estado se tiene que abstener de intervenir en la economía en todo evento, salvo en aquellas cosas en que el sector privado no está interesado. Ese es el concepto de rol subsidiario que ha tenido la derecha tradicionalmente y que ha defendido la UDI permanentemente.”

Profundizando en su visión sobre el rol del Estado, Escobar planteó una postura pragmática que reconoce la colaboración público-privada como herramienta clave para el desarrollo económico: “Yo creo que es facilitar el desarrollo económico del país, esa es su responsabilidad fundamental. Y eso puede significar que el Estado tenga que invertir conjuntamente con el sector privado, facilitarle la vida al sector privado y ayudar a buscar financiamiento, o en los casos que sea necesario y conveniente, invertir directamente. Lo hemos hecho durante toda nuestra historia nacional y hemos creado empresas públicas para eso, que subsisten hasta el día de hoy. El mundo no es blanco o negro.”

En coherencia con su mirada pragmática sobre el desarrollo económico, Escobar subrayó el rol clave que cumple el sector privado en la inversión y la reactivación del país: “Hay cosas que son ineludibles, hay temas en los que uno no puede ignorar la realidad. El 80% de la inversión de este país la realiza el sector privado. Solo el 10% de la inversión la realiza el sector público, hablando del gobierno. Si uno quiere reactivar la economía nacional, generar más empleos, tener más plata para salud, etc., lo que uno necesita es que se reactive la inversión privada porque el que va a mover la aguja es el sector privado. El sector público, con las restricciones fiscales que tiene, solo puede invertir el 10%. Sería absurdo negarse a que el sector privado juegue el papel preponderante, porque de hecho lo juega.”

Sobre las propuestas de Jara en materia laboral, señaló: “En esto estamos de acuerdo todos los que miramos los datos: hay un desacople entre la creación de nuevos empleos y lo que es el crecimiento de la economía. Cuando ocurre esto, cuando las economías se están recuperando, es porque las empresas mantienen niveles de empleo cuando están en niveles de actividad por debajo de su capacidad máxima. Mantienen niveles de empleo que les permiten seguir aumentando la producción sin tener que contratar nuevas personas. Lo que estamos viendo es que la economía de a poco está empezando a crecer más rápido de lo que hemos visto en los últimos meses, por lo tanto está creciendo la producción, pero el empleo menos.”

Al ser consultado por la postura de Jeannette Jara frente a la capitalización individual, Escobar destacó cómo el debate democrático y legislativo transformó la propuesta inicial en un avance concreto: “Yo no quiero tratar de interpretar a la candidata sobre lo que ella piensa. Lo que yo he entendido de lo que ella ha dicho es que ella inicialmente quería una reforma que era distinta. Muchos ministros han propuesto reformas que querían que fueran distintas; el mismo ministro Marcel, a quien no se le critica porque propuso una reforma tributaria que no salió. Efectivamente, cuando uno va al Congreso —y esa es la gracia de las democracias—, lo que entra al Congreso y lo que sale pasa por un sedazo, y eso llevó a un sistema de reforma de pensiones que es un avance respecto a lo que teníamos antes, que es el aporte patronal. En EE. UU., es el aporte más importante de las contribuciones del seguro social.”

Finalmente, al referirse al mecanismo de reparto en el sistema previsional, Escobar reconoció sus límites y llamó a combinar distintos instrumentos para asegurar pensiones dignas: “Tiene limitaciones, sobre todo a largo plazo, en el sentido de que la estructura poblacional está cambiando. A mí me parece que el Estado tiene que crear un sistema tal que permita que nadie caiga por debajo del nivel de pobreza en las jubilaciones. Ahora, cómo se hace eso, lo podemos discutir. Yo pienso que los fondos de inversión, las AFP, tienen un papel que jugar, y que la redistribución del Estado tiene un papel importante que jugar, y que el ahorro individual también. En eso yo no soy ideológico.”