Carolina Burgos sobre los dirigentes sociales: "Tienen una llegada y una incidencia en miles de personas"

"Para lograr el desarrollo, el principal obstáculo que tiene Chile, según los dirigentes, es un tema político, porque efectivamente uno diría que la seguridad habría salido primero. Pero, para ellos, es un problema político. Desglosamos esto y lo que más aparece es que los políticos son poco representativos", señaló Carolina Burgos, directora de proyectos de la Consultora Teco.

Por:

7 Agosto, 2025

Carolina Burgos, directora de proyectos de la Consultora Teco, profundizó en los resultados de una Radiografía a los dirigentes sociales en Chile.

Respecto a los resultados de la encuesta Voces Locales, señaló: “Los dirigentes sociales tienen una llegada y una incidencia en miles de personas. Tienen mucho eco. Y, como principales resultados de la visión que tienen estos dirigentes, son tres: Primero, tiene que ver con una mirada mucho más positiva tanto del pasado como del futuro. Les preguntamos cómo veían el progreso en los últimos 10 años y el 60% considera que su comuna ha progresado, y más del 70% piensa que en 10 años Chile va a llegar a un nivel de desarrollo”.


Además, agregó: “Es súper interesante el rol que ven en las empresas. El 52% cree que las empresas son un buen vecino en su territorio y, además, el 76% de los dirigentes espera de las empresas que apoyen al empleo local. Ellos les piden a las empresas que sean gatillantes de desarrollo, y ahí tenemos una pega importante que hacer”.


Asimismo, resaltó la preocupación de los dirigentes sociales frente a los políticos: “Para lograr el desarrollo, el principal obstáculo que tiene Chile, según los dirigentes, es un tema político, porque efectivamente uno diría que la seguridad habría salido primero. Pero, para ellos, es un problema político. Desglosamos esto y lo que más aparece es que los políticos son poco representativos”.

